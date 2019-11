Max Verstappen wil in de twee afsluitende Formule 1-races van het seizoen alles in het werk stellen om als derde te eindigen in de WK-stand. De Grand Prix van Brazilië ziet hij als een goede kans om het gat met Charles Leclerc te dichten.

Met 235 punten bezet Verstappen momenteel de vierde plaats in de WK-stand. Nummer drie Leclerc heeft veertien punten meer, maar vanwege een motorwissel krijgt de Ferrari-coureur in Brazilië een gridstraf van tien plaatsen.

"Dit is een goede kans om het gat te dichten", blikt Verstappen donderdag in gesprek met het AD vooruit op de race van zondag. "De mogelijkheid om als derde te eindigen in de WK-stand is er, daar moet je voor gaan."

Vorig seizoen eindigde Verstappen als vierde in de WK-stand, zijn hoogste positie ooit. De derde plaats is voor de Nederlander dit jaar het hoogst haalbare, want wereldkampioen Lewis Hamilton (381) en diens Mercedes-ploeggenoot Valtteri Bottas (314) zijn inmiddels buiten schot.

'Begrijpen onze auto steeds beter'

Verstappen heeft goede hoop dat hij komend weekend de goede lijn van de afgelopen weken door kan trekken. Het circuit van Interlagos, waar hij vorig jaar in leidende positie uitviel na een veelbesproken crash met Esteban Ocon, ligt hem normaal gesproken uitstekend.

"De flow is hier gewoon goed. Geen hoekige bochten, maar een baan waar je lekker de snelheid vast kan houden. Bovendien begrijpen we onze auto steeds beter."

Bij de Grand Prix van de Verenigde Staten eindigde Verstappen twee weken geleden als derde. Qua snelheid kon hij zich daar goed meten met Mercedes en Ferrari. Hij finishte achter Bottas en Hamilton, maar bleef Leclerc ruim voor, terwijl Vettel al vroeg uitviel.

De Grand Prix van Brazilië is de voorlaatste race van het seizoen. Het sluitstuk is over twee weken in Abu Dhabi.