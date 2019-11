Op Interlagos wordt komend weekend de voorlaatste Formule 1-race van het jaar verreden. Voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Brazilië.

Vorig jaar werd Max Verstappen in leidende positie door achterblijver Esteban Ocon van de baan getikt. Gaat hij dit jaar wel winnen in São Paulo?

Jan Lammers: "Het wordt in elk geval een mooie titanenstrijd. Het verschil tussen de drie topteams is de laatste maanden erg klein geworden. Ferrari heeft flinke stappen gemaakt en Verstappen kan het Mercedes ook lastig maken. Bovendien zijn Lewis Hamilton en Valtteri Bottas erg aan elkaar gewaagd de laatste tijd. De verschillen in de top vijf zullen klein zijn."

"Omdat er qua materiaal weinig verschillen zijn, kan de strategie wel eens de doorslag gaan geven. Welk team heeft de beste racepace en wie heeft de beste bandenstrategie?"

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet voor een video van het handgemeen tussen Verstappen en Ocon na de race van vorig jaar.

De wereldtitels bij de coureurs (Lewis Hamilton) en constructeurs (Mercedes) zijn al vergeven. Waar kijk jij nog naar uit komend weekend?

"In Brazilië worden vaak leuke races verreden, dat is op zich al genoeg om naar uit te kijken. Bovendien strijdt Verstappen nog met Charles Leclerc en Sebastian Vettel om de derde plek in de WK-stand."

"En de twee coureurs van Ferrari willen natuurlijk allebei boven de ander eindigen. Leclerc leek Vettel al voorbijgestreefd, maar de laatste races heeft Vettel toch weer een opleving gehad. Hij heeft laten zien dat hij nog lang niet afgeschreven hoeft te worden."

WK-stand 1. Hamilton (Mercedes) 381 punten

2. Bottas (Mercedes) 314 punten

3. Leclerc (Ferrari) 249 punten

4. Verstappen (Red Bull) 235 punten

5. Vettel (Ferrari) 230 punten

6. Albon (Toro Rosso/Red Bull) 84 punten

Red Bull maakte deze week bekend dat Alexander Albon ook komend seizoen de teamgenoot is van Max Verstappen. Een goed besluit?

"Ja, een logische keuze. Verstappen zal in dat besluit ongetwijfeld gekend zijn, al zal hij het niet bepaald hebben. Ik denk dat Verstappen een goed gevoel bij Albon als teamgenoot heeft, maar het maakt hem ook niet heel veel uit. Hij is toch vooral bezig met zijn eigen tempo."

Max Verstappen in Brazilië 2015: Negende (Toro Rosso)

2016: Derde

2017: Vijfde

2018: Tweede

Je hebt in 1979, 1980 en 1981 zelf driemaal deelgenomen aan een Grand Prix in Brazilië, waarvan twee keer op Interlagos. Wat is er zo speciaal aan dit circuit?

"Het was niet een van mijn favoriete banen, omdat er weinig afwisseling in de bochten zat. Het tempoverschil tussen de snelste en de traagste bocht was niet erg groot. Inmiddels is de lay-out van het circuit flink veranderd en is er meer variatie in snelle en trage bochten."

Starttijden GP Brazilië Eerste training: Vrijdag 15.00 uur

Tweede training: Vrijdag 19.00 uur

Derde training: Zaterdag 16.00 uur

Kwalificatie: Zaterdag 19.00 uur

Race: Zondag 18.10 uur

Wat is het leukste deel van de huidige baan?

"Het tweede deel is heel kenmerkend voor dit circuit. Eerst zijn er een aantal haarspeldbochten en vervolgens krijg je drie bochten naar links, waar je vol gas doorheen kunt. Echte nekkenbrekers. Je voert de snelheid steeds verder op en komt op topsnelheid het rechte stuk naar start/finish op."

"Wat ook typisch is voor Brazilië zijn de wisselende omstandigheden. Het kan er bloedheet zijn, of een waterballet. Dat maakt de race erg onvoorspelbaar."