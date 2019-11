Charles Leclerc krijgt een gridstraf voor de Grand Prix van Brazilië. De Ferrari-coureur rijdt op het circuit van Interlagos namelijk met een nieuwe motor in zijn auto.

Het is nog niet bekend hoeveel plaatsen de 22-jarige Leclerc moet inleveren. Dat zal later deze week duidelijk worden.

De oude motor van de Monegask raakte vorige week zaterdag voor de Grand Prix van de Verenigde Staten beschadigd en moest daarom vervangen worden.

Leclerc reed anderhalve week geleden in de race op het Circuit of the Americas nog wel met die beschadigde motor en eindigde als vierde.

Ferrari mikt op zege in laatste races van seizoen

Volgens teambaas Mattia Binotto moet Ferrari - met de nieuwe motor voor Leclerc - weer op het normale prestatieniveau zitten en zal het team de nodige strijdlust tonen om het seizoen met een hoogtepunt af te sluiten.

"Dat zal belangrijk zijn om te bevestigen dat we vooruitgang boeken met onze auto en om een deel van dat momentum mee te nemen naar de winter", aldus Binotto. "Daar focussen we ons nu op."

Leclerc is bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en zijn eerste jaar bij Ferrari. Bij de Italiaanse renstal won hij dit jaar al twee races (achtereenvolgens in België en Italië) en pakte hij zeven keer poleposition.

De Grand Prix van Brazilië is de voorlaatste wedstrijd van dit Formule 1-seizoen. De race begint zondag om 18.10 uur (Nederlandse tijd) en de kwalificatie is een dag eerder vanaf 19.00 uur.