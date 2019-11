Alexander Albon blijft zoals verwacht teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team heeft dinsdag bevestigd dat de in Londen geboren Thai ook in 2020 zeker is van een stoeltje. De beslissing betekent dat Pierre Gasly volgend jaar opnieuw voor Toro Rosso rijdt.

De 23-jarige Albon rijdt sinds de zomerstop van dit seizoen voor Red Bull, waar hij de tegenvallende Gasly verving. Gasly werd teruggezet naar Toro Rosso, waar hij in 2020 opnieuw een koppel vormt met Daniil Kvyat.

Albon maakte in de afgelopen races een prima indruk bij zijn Formule 1-debuut namens Red Bull. Zijn beste prestatie was een vierde plaats in de Grand Prix van Japan en verder werd hij vier keer vijfde en twee keer zesde. Hij pakte in totaal 68 punten.

"Alex heeft het hartstikke goed gedaan sinds zijn debuut in België en zijn resultaten spreken voor zich. Het is heel erg moeilijk om direct zo consistent te zijn. Hij heeft veel potentie en heeft zijn plek verdiend", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner.

Albon: "Dit was een geweldig jaar voor me. Het was al een grote stap om tussentijds de stap naar Red Bull te maken en die ervaring zal me helpen om in 2020 vooraan mee te doen."

Gasly kijkt uit naar nieuw jaar bij Toro Rosso

De 23-jarige Gasly heeft er vrede mee dat hij na zijn mislukte seizoen als coureur van Red Bull opnieuw voor Toro Rosso zal uitkomen, waar hij sinds zijn rentree prima presteert.

"Toro Rosso heeft me altijd de kans gegeven om op mijn best te zijn en ik ben heel erg gemotiveerd om dat vertrouwen volgend jaar terug te betalen met de best mogelijke resultaten", aldus de Fransman.

Het stoeltje voor Albon en Gasly betekent dat er nog één plek vrij is in de Formule 1. Alleen Williams, dat Robert Kubica na dit seizoen ziet vertrekken, zoekt nog een coureur naast George Russell.

In het huidige Formule 1-seizoen staan nog twee Grands Prix op het programma. Zondag wordt geracet in Brazilië en op 1 december wordt het jaar afgesloten met een race in Abu Dhabi.