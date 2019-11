De Formule 1 werkt aan een plan om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Over zo'n tien jaar moet er tijdens raceweekenden geen CO2-uitstoot meer zijn.

In 2014 zette de Formule 1 al een eerste stap met de introductie van de hybridemotoren en vanaf 2021 gelden nieuwe regels, waarbij onder meer brandstof wordt gebruikt die klimaatvriendelijker is.

Naast het milieuvriendelijker maken van de auto's wordt er bij het plan richting 2030 ook gewerkt aan minder uitstoot bij de evenementen rond Grands Prix, bij de logistiek en het reizen en bij kantoren en fabrieken van de Formule 1-teams.

In 2025 moeten bij alle evenementen al duurzame materialen worden gebruikt, waarbij afval zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Ook krijgen de fans hulp om zo 'groen' mogelijk te reizen. Bovendien worden lokale bedrijven en instanties tijdens een Formule 1-weekend betrokken bij het plan.

Het nieuws zal goed worden ontvangen door onder anderen Formule 1-kampioen Lewis Hamilton. De coureur van Mercedes is al jaren klimaatbewust en ontpopt zich steeds nadrukkelijker als wereldverbeteraar.

Carey ziet cruciale rol voor Formule 1

Volgens Formule 1-baas Chase Carey kan de Formule 1 niet om klimaatsancties heen. "Bij het lanceren van deze strategie erkennen we de cruciale rol die alle betrokken organisaties hebben bij dit wereldwijde probleem. We hopen dat het talent, de passie en de drive voor innovatie binnen de Formule 1 een positieve impact hebben op het milieu", aldus de Amerikaan.

"We zullen vanaf vandaag beginnen met onze acties voor het verminderen van CO2-uitstoot en willen ervoor zorgen dat er tegen 2030 helemaal geen CO2-uitstoot meer is."

Jean Todt, voorzitter van autosportbond FIA, staat vol achter het plan. "We zijn blij met dit initiatief. Het is niet alleen goed nieuws voor de toekomst van de autosport, maar het kan ook grote voordelen hebben voor de samenleving als geheel."

In het huidige Formule 1-seizoen staan nog twee Grands Prix op het programma. Zondag wordt geracet in Brazilië en op 1 december wordt het jaar afgesloten met een race in Abu Dhabi.