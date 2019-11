Het contract van Max Verstappen bij Red Bull Racing loopt na 2020 af. Hoewel er op dat moment mogelijk openingen verschijnen bij Mercedes en Ferrari, wil de Nederlander het liefst successen boeken met zijn huidige renstal.

De twijfels over een langere toekomst bij Red Bull werden eind september gevoed door vader Jos Verstappen, die zich zorgen maakte over het niveau bij het Oostenrijkse team. "Bij het team moet echt wat veranderen om volgend jaar voor de titel mee te doen", zei hij toen.

Maar Verstappen zegt donderdag op een evenement van sponsor CarNext.com juist veel vertrouwen te hebben en in zijn kansen voor 2020 te geloven. "Maar we moeten wel aan de bak. Daar beginnen we de laatste twee races al mee, waarin we wat concepten voor volgend jaar gaan proberen."

Van motorleverancier Honda verwacht Verstappen vooral een stap op het gebied van vermogen. "De betrouwbaarheid is echt goed. We hebben geen uitvalbeurt gehad door de motor. Het is een doorbraakseizoen voor ze. We zitten volgens mij al dicht bij Mercedes, dus dat is veelbelovend."

Vorm beter dan resultaten doen vermoeden

In zowel Mexico als de Verenigde Staten kwamen Verstappen en Red Bull goed voor de dag, met een poleposition in Mexico-Stad en een podiumplaats in Austin. Het leek een terugkeer naar de vorm van de eerste seizoenshelft, maar de Nederlander ziet dat anders.

"Ik heb deze week de laatste paar races nog doorgenomen. Het was zeker zo dat Spa bijvoorbeeld niet geweldig was, maar zo slecht ging het daar qua snelheid nou ook weer niet. In Monza hadden we een gridstraf, daar kan ik weinig aan doen. Maar ons tempo was echt competitief", blikt hij terug.

"Na Monza kwam Singapore, waar we duidelijk een fout met de afstelling hebben gemaakt. Dat weten we zeker. We hebben daarmee het weekend om zeep geholpen. We stonden wel op het podium, maar hadden voor de zege moeten strijden. Rusland is nooit een goede baan voor ons, met al die rechte stukken."

Verstappen betitelt de Grand Prix van Japan als "een gek weekend" als gevolg van de tyfoon, die ervoor zorgde dat de kwalificatie naar zondag werd verschoven. De Nederlander viel in de race al in de eerste ronde uit. "Daar reden we denk ik met te veel neerwaartse druk, maar als Charles Leclerc niet tegen me aan reed, was het podium reëel geweest."

Samengevat was de snelheid de laatste races niet zozeer het probleem, wil Verstappen benadrukken. "Het viel gewoon niet onze kant op. En dat viel ook nog eens samen met een periode waarin Ferrari heel snel was, dus dat overschaduwde alles."

Red Bull Racing voelt als thuis

Voor Verstappen is er dus geen reden om op korte termijn op zoek te gaan naar een stoeltje bij een andere renstal. "Nee, ik ben echt blij met waar ik nu zit en wil echt graag winnen met Red Bull."

Het is het bedrijf dat de Nederlander de sport in bracht, dus zeker in de beginjaren speelde loyaliteit een rol. "Daar ben ik nu misschien voorbij, maar ik vind het nog steeds leuk om met ze te werken. Het is een geweldige groep mensen en ik voel me hier thuis. Dus ik wil helemaal niet veranderen van team."

Tijdens de komende Grand Prix van Brazilië zal het gesprek in de Formule 1 nog veel over Ferrari gaan. Verstappen betichtte dat team tijdens de laatste race van valsspelen. Hij wil het er nu niet te veel meer over hebben. "Het is natuurlijk een erg gevoelig onderwerp. Het is nu al gebeurd, maar ik probeer het achter me te laten en me te focussen op Brazilië."

Verstappen beaamt dat hij soms te eerlijk is tegenover de pers. "Maar zo ben ik opgegroeid. Je leert je wel beter te beheersen, maar in veel situaties is het denk ik juist een goede eigenschap. Het werkt ook weleens tegen me, maar ik zie het wel als positief."

Max Verstappen in actie in de Verenigde Staten. (Foto: Pro Shots)

'Beetje geluk nodig om derde te worden'

De race op het circuit van Interlagos is de voorlaatste van het seizoen, dat Verstappen als derde in de WK-stand kan afsluiten. Daarvoor moet hij nog wel met Leclerc afrekenen, die momenteel veertien punten meer heeft. Het zou een ticket voor het jaarlijkse FIA-gala opleveren, een feestje dat de coureurs die net geen kampioen zijn geworden doorgaans graag aan zich voorbij laten gaan.

"Al vond Kimi het de vorige keer wel leuk", verwijst Verstappen naar Kimi Räikkönen, die in 2018 duidelijk iets te diep in het glaasje keek op het gala. "Ik ga natuurlijk wel proberen om derde te worden. Het is niet zo dat ik opzettelijk vierde word om maar niet naar het gala te hoeven."

"We hebben een beetje geluk nodig. We hebben recent echt wat pech gehad, dus des te opvallender dat we nog steeds in dit gevecht zitten. Ferrari had echt ver voor moeten liggen", zegt hij stellig.

'Wordt saai om Hamilton steeds te zien winnen'

Het betekent dat hij niet voor het eerst dit seizoen de strijd aan moet gaan met Leclerc, die zich dit seizoen heeft ontpopt als rivaal binnen dezelfde generatie. Al valt het volgens Verstappen wel mee met de rivaliteit.

"Ik heb al heel veel tegen hem geracet en ken hem langer dan de meeste andere coureurs. Hij is een geweldige coureur en een groot talent", prijst hij de Monegask. "Ik verwacht echt nog lang met hem te moeten knokken, want we zijn allebei nog erg jong."

"Dat is echt goed voor de sport. De jonge gasten komen eraan en nemen het over. Het wordt wel saai om Hamilton steeds te zien winnen. We moeten dat met de jonge jongens veranderen."