Topadviseur Helmut Marko van Red Bull Racing verwacht dat motorleverancier Honda snel een beslissing neemt over de toekomst in de Formule 1. Het Japanse merk heeft nog een contract tot en met 2020 met het team van Max Verstappen.

"Honda heeft nog niets besloten voor 2021. Ik denk dat de beslissing rond de Grand Prix van Abu Dhabi wordt genomen", zegt Marko maandag tegen Motorsport-Magazin. De race in Abu Dhabi is op 1 december.

Het besluit van Honda is zeer belangrijk voor Red Bull, want in 2021 gaan de nieuwe Formule 1-regels in. De teams krijgen daarbij onder meer te maken met een beperking van het budget.

"De regels voor 2021 liggen op tafel, dus Honda kan nu berekenen hoeveel goedkoper de ontwikkeling van de motor zal zijn", aldus Marko. "Er zullen beperkingen zijn op het gebied van testen en onderdelen."

'Totaalpakket van nieuwe regels is positief'

Ondanks een inkrimping van het budget in 2021 maakt de 76-jarige Marko zich niet al te veel zorgen over de financiële situatie bij Red Bull, dat met Toro Rosso een satellietteam heeft.

"Het geld dat we door de nieuwe regels aan bonussen verliezen bij Red Bull, zien we bij Toro Rosso gelukkig deels weer terug. Over het algemeen is het totaalpakket van nieuwe regels positief."

Voor 2020 is formeel nog niet bekend wie de teamgenoot van Verstappen is, al is de verwachting dat Alexander Albon dat blijft. Albon werd in de loop van dit seizoen naar voren geschoven als vervanger van Pierre Gasly.

In het huidige Formule 1-seizoen staan nog twee Grands Prix op het programma. Zondag wordt geracet in Brazilië en begin december wordt het jaar afgesloten in Abu Dhabi.