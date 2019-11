Teambaas Toto Wolff van Mercedes denkt dat het niet meer zo lang duurt voordat de Formule 1-teams van 2021 zich beginnen te vormen. De Oostenrijker weet dat de situatie voor dat seizoen anders is dan anders.

Bij de topteams - Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing - heeft iedere coureur een contract tot en met volgend jaar. Bovendien wordt 2021 een belangrijk jaar vanwege de nieuwe regels die dan ingaan.

"Ik denk dat de deur voor 2021 openstaat, niemand heeft een contract. Dat maakt het spannend, en ik denk dat de stoelendans snel gaat beginnen", aldus Wolff tegen Motorsport.com.

De teambaas zegt wat dat betreft te hebben geleerd van de situatie waarin Valtteri Bottas dit seizoen zat bij Mercedes. De teamgenoot van wereldkampioen Lewis Hamilton had een aflopend contract en tekende pas relatief laat bij.

"We hadden beter kunnen omgaan met Valtteri", aldus Wolff. "Met de kennis van nu kun je zeggen dat het invloed heeft gehad op zijn prestaties. Ik wil daar in het vervolg rekening mee houden, dat kan gewoon beter."

Laatste plekken voor 2020 worden ingevuld

Voorlopig moeten enkele teams de samenstelling voor volgend seizoen nog bevestigen. Zo is het nog niet duidelijk wie bij Red Bull de teamgenoot van Max Verstappen wordt - al is het de verwachting dat dat Alexander Albon blijft - en is er ook bij Toro Rosso en Williams nog een plek te vergeven.

Bottas en Hamilton vormen volgend jaar voor het vierde opeenvolgende seizoen een koppel bij Mercedes, waar de Fin in de schaduw van zijn teamgenoot staat. De 34-jarige Hamilton veroverde zondag in de Verenigde Staten zijn zesde wereldtitel.

In het huidige Formule 1-seizoen staan nog twee Grands Prix op de kalender. De coureurs reizen volgende week af naar Brazilië en het jaar wordt op 1 december afgesloten met een race in Abu Dhabi.