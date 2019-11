Christian Horner hoopt dat Red Bull Racing de goede prestaties in de Grand Prix van de Verenigde Staten kan doortrekken naar de laatste races van het seizoen. Volgend jaar zullen de verschillen tussen de topteams erg klein zijn, zo verwacht de teambaas van Max Verstappen.

"Mercedes is nog altijd de maatstaf in onze sport. Ze zijn al voor een lange periode dominant en ook dit jaar hebben ze het weer goed gedaan", zegt Horner donderdag tegen Motorsport.

Mercedes stelde medio oktober al de zesde constructeurstitel op rij veilig en afgelopen weekend liet Lewis Hamilton zich voor de zesde keer in zijn carrière tot wereldkampioen kronen.

Doordat de regels volgend jaar nagenoeg gelijk blijven, verwacht Horner dat Mercedes zwaardere concurrentie krijgt. "Ik heb het idee dat we een harmonica-effect zullen hebben op de grid. Als er nieuwe regels komen, dan worden de verschillen tussen de teams vaak groter. Daarom zullen de verschillen in 2020 misschien wel het kleinst zijn van de laatste jaren", legt Horner uit.

De Brit verwacht dat ook Ferrari zich in de strijd om de zeges zal mengen. "Het zal een gevecht tussen drie teams worden. In 2021 veranderen alle regels, dan zullen de verhoudingen weer heel anders zijn."

Horner wil momentum uit VS meenemen naar laatste races

Er staan met Brazilië en Abu Dhabi nog twee races op het programma, waarin behalve de zege weinig meer op het spel staat. Horner kijkt nu al tevreden terug op het seizoen.

"We wisten dat dit een overgangsjaar zou worden met een nieuwe motorleverancier. Ik moet Honda alle complimenten geven, ze hebben grote progressie geboekt", aldus Horner.

"Dat leidde tot een aantal zeges en een paar polepositions, al mochten we maar een keer echt vooraan beginnen", doelt hij op een gridstraf van Verstappen in Mexico na de kwalificatie.

De Limburger gaf afgelopen weekend in Austin maar enkele seconden toe op winnaar Valtteri Bottas en zijn Mercedes-teamgenoot Hamilton. "Bij de laatste race in de Verenigde Staten waren we erg competitief, dat bewijst dat we op het juiste traject zitten", oordeelt Horner. "Dat momentum moeten we vasthouden in de laatste races en meenemen naar volgend jaar."

De Grand Prix van Brazilië wordt op 17 november verreden. Twee weken later is de slotrace in Abu Dhabi.