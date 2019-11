Jos Verstappen heeft gemengde gevoelens bij de uitspraken die zijn zoon Max zondag na de Grand Prix van de Verenigde Staten over Ferrari deed. De oud-Formule 1-coureur zet zijn vraagtekens bij de woordkeuze van zijn zoon, al heeft hij ook begrip.

Er is al lang discussie over vermeend gesjoemel van Ferrari met de motor. De Italianen zouden een sensor van de motor beïnvloeden, waardoor de krachtbron meer vermogen zou leveren. Zaterdag bleek dat het Red Bull Racing van Max Verstappen bij de FIA had gevraagd of dat mocht.

De FIA oordeelde dat dit niet is toegestaan, waarna Ferrari in de VS - toevallig of niet - beduidend langzamer was dan in de afgelopen maanden. "Dat is wat er gebeurt als je stopt met valsspelen", oordeelde Verstappen daar zondag bij Ziggo Sport na de race hard over.

Zijn opmerking leidde tot woede bij Ferrari ("Wat Max zegt, is een grap. Hij heeft geen idee.") en vader Jos erkent bij het Ziggo Sport-programma Crashen in de Keuken dat de woordkeuze van zijn zoon anders had gekund.

"Ik zag het en dacht: oh nee. Ik snap hem aan de andere kant wel, want hij is enorm gedreven en wil winnen. Na de zomervakantie had hij 0,0 procent kans tegen Ferrari en dit weekend was dat verschil er niet", aldus de 47-jarige Limburger.

"Feit is dat Ferrari nu minder snel was en ik denk dat Max daarop doelde, maar het komt natuurlijk heel hard over. We kunnen niet bewijzen wat ze wel en niet doen."

'Blij dat er nu duidelijkheid is'

Jos Verstappen is er wel tevreden mee dat er opheldering is van de FIA nadat Red Bull de zaak-Ferrari had aangekaart. Hij denkt dat Ferrari ook in het restant van het seizoen niet meer zo snel is als voorheen.

"Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is, want iedereen vroeg zich af wat Ferrari deed. Het was ongelooflijk hoe snel ze waren op de rechte stukken. Ze gaan nog steeds hard, maar niet zo extreem", aldus de oud-coureur, die merkt dat zijn zoon iets losmaakt in de Formule 1.

"Als Max in de buurt is, dan staan zijn concurrenten ook in de 'gevechtshouding'. Dat heeft Max gecreëerd. Door zijn manier van rijden, maar ook door de manier waarop hij met de pers omgaat."

Mercedes-coureur Lewis Hamilton verzekerde zich bij de race in de VS, waar Ferrari een bijrol speelde, van zijn zesde wereldtitel. Verstappen eindige als derde.