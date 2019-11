Antonio Giovinazzi rijdt ook in 2020 bij Alfa Romeo in de Formule 1. Het aflopende contract van de 25-jarige Italiaan, die dit jaar voor het eerst een volledig seizoen in de koningsklasse rijdt, is maandag met een jaar verlengd.

"Ik ben heel erg blij dat ik ook in 2020 voor Alfa zal rijden", zegt de 25-jarige Giovinazzi op de site van zijn team. "Ik ben dankbaar voor de geweldige hoeveelheid steun die ik in mijn eerste jaar in de Formule 1 van het team heb gekregen. Ik kijk er naar uit om de samenwerking voort te zetten."

Met nog twee races te gaan staat Giovinazzi met vier punten op een teleurstellende achttiende plaats. Zijn teamgenoot Kimi Räikkönen doet het met 31 punten en een veertiende plek in de WK-stand een stuk beter.

"We hebben dit seizoen veel geleerd en ik ben ervan overtuigd dat we volgend jaar een grote stap voorwaarts zullen zetten", vervolgt Giovinazzi. "Ik zal dan geen rookie meer zijn, dus er zijn geen excuses meer voor mij om niet goed te presteren. Vanaf de start van het seizoen wil ik meteen competitief zijn. Ik zal er alles aan doen om het vertrouwen dat het team in mij heeft terug te betalen."

Giovinazzi komt uit het opleidingstraject van Ferrari, dat een samenwerkingsverband met Alfa Romeo heeft. In 2017 reed hij bij Sauber, dat later door Alfa werd overgenomen, al twee Grands Prix als vervanger van de geblesseerde Marcus Ericsson.

Antonio Giovinazzi staat met vier punten op de achttiende plaats in de WK-stand. (Foto: Getty Images)

Bevestiging Giovinazzi slecht nieuws voor Hülkenberg

De bevestiging van Giovinazzi bij Alfa is slecht nieuws voor Nico Hülkenberg. De Duitser moet bij Renault plaatsmaken voor Esteban Ocon en is nog op zoek naar een nieuwe werkgever. Alleen bij Red Bull Racing, Toro Rosso en Williams is in theorie nog plek, maar de kans dat hij bij een van die drie teams aan de slag zal gaan is erg klein.

Hoewel de titel al is vergeven - Lewis Hamilton werd zondag in Austin voor de zesde keer kampioen - staan er nog twee Grands Prix op het programma. Op 17 november wordt er geracet op het Braziliaanse circuit van Interlagos. Twee weken later wordt het seizoen afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi.