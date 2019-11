Lewis Hamilton beschrijft zijn afgelopen Formule 1-seizoen mede door het overlijden van Mercedes-topman Niki Lauda als een emotionele achtbaan. De Brit stelde zondag bij de Amerikaanse Grand Prix in Austin zijn zesde wereldtitel veilig.

"Het is een moeilijk jaar geweest", zei Hamilton zondag bij F1 TV. "We zijn in het begin van het seizoen Niki verloren. Dat heeft een flinke impact gehad op het hele team. Het was een emotionele achtbaan en we missen hem nog elke dag. Als hij dit zou zien, weet ik zeker dat hij zijn rode petje voor ons zou afnemen."

Hamilton eindigde op het Circuit of the Americas als tweede, terwijl een achtste plek al genoeg was om het kampioenschap veilig te stellen. Volgens de zesvoudig kampioen heeft hij dit jaar harder moeten werken dan ooit tevoren voor zijn titel.

"De concurrentie was stevig. Kijk maar naar de jonge, nieuwe jongens die in opkomst zijn. Red Bull en Ferrari zijn dit jaar heel sterk geweest. Zij hebben ervoor gezorgd dat we tot het uiterste moesten gaan om dit te bereiken."

Lewis Hamilton en Max Verstappen klaarden de lucht voorafgaand aan de race in Austin. (Foto: Red Bull)

Hamilton sprak met Verstappen voorafgaand aan Grand Prix

Na afloop van de Mexicaanse Grand Prix twee weken geleden was Hamilton kritisch op Max Verstappen. De Mercedes-coureur gaf aan extra op zijn hoede te zijn voor de Nederlander wegens diens agressieve rijstijl. Die woorden werden onderstreept door Sebastian Vettel.

Verstappen gaf voorafgaand aan de race in Austin aan dat hij zich had gestoord aan de uitspraken van Hamilton. Vlak voor het begin van de race hebben beide coureurs elkaar opgezocht om de lucht te klaren.

"Max en ik hebben het uitgesproken", aldus Hamilton bij Ziggo Sport. "Dingen worden al snel verkeerd geïnterpreteerd. Hij heeft wat gezegd en ik heb wat geroepen, maar het is klaar voor nu."

"Ik heb ontzettend veel respect voor Max. De Nederlandse fans gaan nog heel veel plezier aan hem beleven. Hij is een kampioen van de toekomst."

Hoewel de titel al is vergeven, staan er nog twee Grands Prix op het programma. Op 17 november wordt er geracet op het Braziliaanse circuit van Interlagos. Twee weken later wordt het seizoen afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi.