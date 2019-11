De zesde wereldtitel van Lewis Hamilton zou het verhaal van de Amerikaanse Grand Prix van zondag moeten zijn. Maar het zoveelste kunststukje van de dominante Brit sneeuwde onder bij de valsspeelkwestie rond Ferrari en Red Bull Racing. De vraag is nu wie er gelijk heeft. En het feitelijke antwoord is er (nog) niet.

Als de FIA dit weekend een verklaring had uitgebracht waarin werd gesteld dat Ferrari valsspeelt door de controle op het maximale brandstofverbruik te beïnvloeden, was de bom zeker dieper ingeslagen. Maar dat deed de FIA niet. En dus heeft Ferrari technisch bekeken niet valsgespeeld.

Daar denken Red Bull Racing en Max Verstappen anders over. Logisch, het was het team van de Nederlander dat de FIA vroeg om een verduidelijking van de regels omtrent beïnvloeding van de fuelflow-meter die een team moet verraden als er meer dan 100 kilo brandstof per uur wordt gebruikt.

Alles wat de FIA deed, was een nieuwe richtlijn uitvaardigen, waarin stond dat niet is toegestaan wat Ferrari volgens Red Bull doet. Waarom kregen de Italianen dan geen straf? Omdat zijn technici volgens teambaas Mattia Binotto helemaal niets hebben hoeven veranderen aan de motor of de elektronica. Sterker nog: ze hadden de nieuwe richtlijn niet eens goed gelezen. Dat gingen ze in Maranello nog eens uitgebreid doen, stelde de Italiaan.

Charles Leclerc was zondag in Austin op de vierde plaats de best geklasseerde Ferrari-coureur. (Foto: Pro Shots)

Waar is de topsnelheid gebleven?

Maar het viel Verstappen, Hamilton en ook Mercedes-teambaas Toto Wolff op dat Ferrari dit weekend opeens veel minder topsnelheid had. Een groot voordeel dat de laatste races een reeks polepostions opleverde, was als sneeuw voor de zon verdwenen. Toeval? Volgens Verstappen niet. Hamilton en Wolff hielden zich meer op de vlakte, maar lieten niet na het toch even aan te stippen.

Binotto had op zijn beurt een duidelijke verklaring waarom Ferrari niet langer als een raket over de rechte stukken scheerde. Zijn team had dit weekend besloten om met meer neerwaartse kracht te rijden om zo sneller door de bochten te kunnen. En het moet gezegd: in de bochtige eerste sector van het Circuit of the Americas gingen de Ferrari's vooral in de kwalificatie als een trein. Het nadeel van deze keuze is minder topsnelheid, en dus ging de rode auto langzamer in een rechte lijn dan normaal.

Opvallende keuze om juist nu de afstelling om te gooien

Toch is het wel opvallend dat Ferrari er uitgerekend hier voor koos om met meer neerwaartse kracht te rijden, terwijl ze zeker sinds de zomer vrij succesvol waren met een afstelling met minder downforce. Een opvallende keuze, of waren er meer oorzaken voor het gebrek aan tempo?

Volgens Binotto wel. Bijvoorbeeld dat Charles Leclerc en Sebastian Vettel op hun eerste set banden bij de start veel minder grip hadden dan verwacht. Of dat Leclerc zaterdag noodgedwongen een oude motor in zijn auto moest laten zetten. En ook de schade aan de achterwielophanging bij Vettel droeg eraan bij dat Ferrari langzaam was, zo stipte de teambaas verder aan.

Maar volgens Verstappen vertelde deze race het hele verhaal. Dat Ferrari sinds de zomerstop opeens een stuk sneller was geworden. Dat er al maanden twijfels waren over de legaliteit van de Ferrari-motor. En dat ze er door een slimmigheid van Red Bull eindelijk achter waren gekomen waar dat nou aan lag. En nu was het opeens weg.

Volgens Max Verstappen is Ferrari in Austin 'eindelijk gestopt met valsspelen'. (Foto: Red Bull)

Concurrenten 'vissen' naar misstanden

Voor Ferrari was het vooral irritant, die twijfels over de motor. Binotto vroeg zich al een paar keer af waarom men nooit aan Mercedes twijfelt. Zeker niet in de eerste jaren van het turbotijdperk, toen de Duitse krachtbron ver boven de concurrentie uitstak. Misschien nog wel meer dan Ferrari nu doet.

Bovendien lijkt het ook een beetje vissen door de rivalen. Eerst zou er iets verdachts zijn met het bijladen van het hybride-systeem, toen 'lekte' de intercooler tegen de regels in olie in de motor, waardoor die beter liep. En nu is er het trucje met de brandstofsensor. Niets is aangetoond. Ferrari riep de concurrenten meermaals op om toch te stoppen met verdachtmakingen en vooral harder aan hun eigen motor te werken.

Deze kwestie krijgt hoe dan ook nog een staartje. Als Ferrari in Brazilië weer terug in de recente vorm is, verstommen de valsspeelgeluiden zeker niet. Maar het maakt de zaak Red Bull en Verstappen niet sterker. Missen Leclerc en Vettel op Interlagos opnieuw opvallend veel tempo, dan plaatst de Scuderia zich definitief in het verdachtenbankje. Wachtend op een uitspraak die waarschijnlijk nooit komt.