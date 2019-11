De opmerking van Max Verstappen dat Ferrari is "gestopt met valsspelen" heeft na de Amerikaanse Grand Prix van zondag tot verontwaardiging geleid bij zowel teambaas Mattia Binotto als coureur Charles Leclerc. Het Italiaanse topteam ontkent iets illegaals te hebben gedaan met de motor.

"Wat Max zegt, is een grap. Hij heeft geen idee", reageerde Leclerc na afloop van de door Valtteri Bottas gewonnen race tegenover de BBC. "We weten precies wat we aan het doen zijn. Ik weet niet waarom hij dit zegt. Hij weet niets over ons."

De woordenstrijd is het gevolg van maandenlange discussies over de legaliteit van de Ferrari-motor. Die bereikten een hoogtepunt nadat zaterdag bleek dat Red Bull bij de FIA had gevraagd of het beïnvloeden van de meter - die controleert of een motor niet te veel benzine gebruikt - legaal is.

Red Bull vermoedt dat Ferrari dit trucje hanteert om de motor op momenten meer dan de toegestane 100 kilo brandstof per uur te geven om zo meer vermogen te krijgen. De FIA oordeelde dat dit niet is toegestaan, zonder erbij te vermelden of Ferrari dit trucje daadwerkelijk toepaste.

Charles Leclerc snapt niks van de uitspraken van Max Verstappen. (Foto: Getty Images)

Ook Mercedes vindt Ferrari langzaam

Volgens Verstappen wel. De Nederlander wees naar het gebrek aan tempo van Leclerc in de race in Austin, waarin hij zelf als derde eindigde. "Dat is wat er gebeurt als je stopt met valsspelen", oordeelde hij na afloop hard tegenover de camera van Ziggo Sport.

Ferrari-teambaas Binotto vond de opmerking van Verstappen "teleurstellend en slecht voor de sport". De Italiaan voegde toe dat zijn team niets aan de motor heeft moeten veranderen als gevolg van de klacht van Red Bull.

Maar Verstappen was niet alleen in zijn observatie. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff vond Ferrari opvallend langzaam. "We hebben naar de data gekeken van de race en Ferrari heeft totaal andere snelheid dan in de laatste paar races", reageerde hij tegenover Motorsport.com. "Of dat door de nieuwe richtlijn komt, is onduidelijk. We hebben geen zicht op wat Ferrari heeft gedaan."

Max Verstappen was kritisch op de gang van zaken bij Ferrari. (Foto: Getty Images)

'Topsnelheid was niet het probleem'

Binotto verwees naar de kwalificatie op zaterdag, waarin met name Sebastian Vettel nog de snelheid had en 0.012 seconden tekortkwam op de poleposition van Bottas. Leclerc was langzamer omdat hij zaterdagochtend vanwege een motorprobleem naar een oudere Ferrari-krachtbron was geswitcht.

"En in de race was topsnelheid niet het probleem", reageerde Binotto verder op de aantijgingen. "We hadden duidelijk problemen met de grip op de eerste set banden, bij beide coureurs.

Dat Ferrari langzamer op de rechte stukken was dan normaal, lag volgens de Italiaan aan het feit dat zijn team met meer neerwaartse kracht reed dan Mercedes en Red Bull. Dit levert meer snelheid op in de bochten, maar ook meer luchtweerstand op het rechte stuk.

Binotto vond de commentaren van zijn concurrentie "compleet verkeerd" en niet goed voor de sport. "Iedereen moet iets voorzichtiger zijn."

De Grand Prix in de Verenigde Staten was de negentiende race van het seizoen, dat wordt afgesloten met de Grands Prix in Brazilië en Abu Dhabi. Lewis Hamilton stelde zondag in Austin al zijn zesde wereldtitel veilig.