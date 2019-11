Het doet Lewis Hamilton veel dat hij zich zesvoudig wereldkampioen in de Formule 1 mag noemen. De Mercedes-coureur haalde zijn zesde wereldtitel zondag binnen met een tweede plek in de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Met zijn zesde wereldtitel (2008, 2014, 2015, 2017, 2018 en 2019) laat hij vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio achter zich. Alleen Michael Schumacher (zeven titels) was succesvoller.

"Deze wereldtitel maakt me heel emotioneel. Het is eer om te worden genoemd met grootheden als Fangio en Schumacher", aldus Hamilton in een eerste reactie na de race.

Zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas kwam op het Circuit of the Americas als winnaar over de streep en Red Bull Racing-coureur Max Verstappen completeerde het podium.

"Ik wilde vandaag revanche voor mijn kwalificatie (waar hij vijfde werd, red.) en als eerste en tweede eindigden met Mercedes. Valtteri heeft ook fantastisch werk verricht", aldus Hamilton.

'Van mijn vader geleerd dat ik nooit mag opgeven'

De 34-jarige Hamilton vergat ook zijn familie niet te bedanken en is - zo gaf hij eerder deze week al aan - voorlopig nog niet van plan om zijn Formule 1-loopbaan te beëindigen.

"Toen ik zes jaar was, heb ik van mijn vader geleerd dat nooit mag opgeven. Dat is ons familiemotto. Ik weet niet hoeveel kampioenschappen er nog volgen, maar ik voel me zo fit als ik maar zijn kan."

Over twee weken wordt in Brazilië de voorlaatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen verreden. Op 1 december wordt het jaar afgesloten met een race in Abu Dhabi.