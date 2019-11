Max Verstappen kon prima leven met zijn derde plaats bij de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Red Bull Racing-coureur was vooral blij dat Ferrari geen rol van betekenis speelde na het toepassen van in zijn ogen illegale praktijken.

Ferrari verbaasde de laatste maanden door opeens veel tijdwinst te boeken op de rechte stukken. Volgens Red Bull zou dit komen omdat er een trucje werd toegepast met de zogeheten fuelflowmeter, waardoor de motor krachtiger wordt. Via een omweg stelde het team van Verstappen dit bij de internationale autosportfederatie aan de kaak.

De FIA nam afgelopen weekend de motor van Ferrari onder de loep. Toeval of niet: bij de Grand Prix van de Verenigde Staten kwam Ferrari er niet aan te pas.

Charles Leclerc finishte als vierde, 52 seconden achter winnaar Valtteri Bottas. Sebastian Vettel viel al vroeg in de race uit met een kapotte wielophanging, al reed de Duitser op dat moment al op flinke achterstand.

"Dat gebeurt er als je stopt met valsspelen", constateerde Verstappen tevreden bij Ziggo Sport. "Het is goed dat het is aangepakt, maar we moeten het in de gaten blijven houden."

'Mercedes is net iets sneller'

Op het Circuit of the Americas in Austin moest Verstappen alleen het Mercedes-duo Bottas en Lewis Hamilton, die zijn zesde wereldtitel veiligstelde, voor zich dulden. In de WK-stand schoof de Nederlander ten koste van Sebastian Vettel van de vijfde naar de vierde plaats.

"We deden alles wat we konden, maar Mercedes was gewoon net iets sneller vandaag", concludeerde. "Het was een leuke race, we hadden een prima snelheid. Volgend jaar hoop ik dat we mee kunnen doen om de wereldtitel."

Verstappen hield Hamilton tot het einde toe in het vizier en hoopte in de slotronden de Brit nog voorbij te kunnen steken. Omdat er een gele vlag werd getoond omdat Kevin Magnussen van de baan schoot, kreeg hij daar niet meer echt de gelegenheid toe.

"Ik wilde hem wel pakken, maar door de gele vlag kon ik de DRS niet meer gebruiken. Het is jammer, anders had ik misschien nog tweede kunnen worden."