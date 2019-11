Lewis Hamilton heeft zondag met een tweede plek in de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn zesde wereldtitel in de Formule 1 veiliggesteld. Max Verstappen eindigde als derde op het circuit in Austin, waar de winst naar Hamiltons Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas ging.

De 34-jarige Hamilton kon de titel amper nog ontgaan. Hij werd eerder in 2008, 2014, 2015, 2017 en 2018 wereldkampioen en laat Juan Manuel Fangio (vijf titels) nu achter zich. Alleen Michael Schumacher was met zeven wereldtitels succesvoller dan de Brit.

Verstappen reed zijn honderdste Grand Prix en haalde daar het maximale uit. De Red Bull Racing-rijder schoof bij de start op van de derde naar de tweede plek en moest die positie later weer prijsgeven, maar stelde vlak achter beide Mercedessen zijn zevende podiumplek van 2019 veilig.

Van de topteams kende Ferrari een slechte dag. De als tweede gestarte Sebastian Vettel viel na een dramatische start al vroeg uit en Charles Leclerc werd vierde, op grote achterstand van de top drie. Verstappens teamgenoot Alexander Albon was de nummer vijf.

Over twee weken staat in Brazilië de voorlaatste race van het Formule 1-seizoen op het programma. Het jaar wordt op 1 december afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi.

Top 10 GP VS 1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Alexander Albon (Red Bull)

6. Daniel Ricciardo (Renault)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Carlos Sainz (McLaren)

9. Nico Hülkenberg (Renault)

10. Daniil Kvyat (Toro Rosso)

Goede start Hamilton en Verstappen

Zowel Hamilton als Verstappen kende een goede start in de Verenigde Staten. De Mercedes-coureur schoof in de eerste meters op van de vijfde naar de derde plek en de Nederlandse Red Bull-rijder klom van plaats drie naar twee. Bottas vertrok zonder problemen van pole.

Vettel en Albon waren de schlemielen. De Ferrari-coureur viel in de eerste ronde terug van P2 naar P7, terwijl Verstappens teamgenoot Albon na een touché met Carlos Sainz (McLaren) direct de pits in moest.

Zeven rondes later was de race voorbij voor Vettel, die met een gebroken achterwielophanging kampte nadat hij ietwat buiten de baan terechtkwam.

In de veertiende ronde koos Verstappen er - in de wetenschap dat Hamilton vlak achter hem zat - voor om voor de eerste keer een pitstop te maken, waarbij hij van de medium naar de harde band wisselde. Mercedes antwoordde vrijwel direct door leider Bottas dezelfde stop te laten maken.

Hamilton maakt één pitstop

Richting de helft van de race werd ook Hamilton naar binnen geroepen, maar de Mercedes-coureur weigerde in eerste instantie. Niet veel later dook hij alsnog de pits in, waardoor de volgorde van de top drie (Bottas, Verstappen, Hamilton) weer hetzelfde was als vóór de pitstops.

In de 35e ronde ontvouwde zich ongeveer eenzelfde scenario, want Verstappen greep terug op de medium band en vlak erna deed Bottas dat ook. Hamilton bleef ditmaal echter buiten op de harde band en ging als leider de slotfase in.

Ondertussen reed Ferrari-rijder Leclerc een eenzame race op plek vier en knokte Red Bull-coureur Albon zich terug naar de vijfde plaats. Robert Kubica (Williams) behoorde in navolging van Vettel ook tot de uitvallers.

In de slotfase liep Bottas flink in op leider Hamilton en passeerde hij zijn teamgenoot van Mercedes. Ook Verstappen liep snel in op de wereldkampioen en joeg nog op plek twee, maar de Nederlander kwam net tekort.