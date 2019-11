Met Max Verstappen op de derde startplek is om 20.10 uur de Grand Prix van de Verenigde Staten begonnen. Lewis Hamilton kan voor de zesde keer wereldkampioen worden als hij minimaal achtste wordt, of als Valtteri Bottas de race niet wint. Volg de race in dit liveblog.





Verstappen tweede na goede start

Bottas op kop

Hamilton kan titel pakken Goedenavond en welkom in het Formule 1-liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de Amerikaanse Grand Prix. Veel plezier! GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 44 rondes - Red Bull vertelt aan Verstappen dat Hamilton binnen DRS-afstand van de Nederlander rijdt. De Brit maakt zich op voor een aanval. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 46 rondes - Verstappen ziet leider Bottas langzaam maar zeker wegrijden. Het verschil tussen de Red Bull en de leidende Fin is 2,5 seconden. GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 47 rondes - Verstappen merkt op dat Hamilton in de bocht van de gele vlag een seconde terug heeft gepakt op de Nederlander. Het verschil tussen beiden is 1,2 seconden. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 49 rondes - Vettel parkeert zijn auto op een veilige plek, dus de safetycar kan gewoon in de pits blijven staan. De stand:聽



Bottas Verstappen Hamilton Leclerc Ricciardo Norris Gasly Sainz R盲ikk枚nen H眉lkenberg - Vettel parkeert zijn auto op een veilige plek, dus de safetycar kan gewoon in de pits blijven staan. De stand:聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 49 rondes - Einde race Sebastian Vettel! De Duitser valt uit met een kapotte rechter achterophanging en is de eerste uitvaller van de dag. GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 50 rondes - Verstappen heeft ook schade aan zijn Red Bull maar het is minimaal. "Je kan hiermee gewoon door blijven rijden", zegt Red Bull-engineer Gianpiero Lambiase tegen de Nederlander. GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 52 rondes - Verstappen (P2) heeft 1,5 seconden achterstand op Bottas en 1,8 seconden voorsprong op Hamilton. GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 54 rondes - Verstappen zit in een Mercedes-sandwich. De stand:



Bottas Verstappen +1,2 Hamilton +1,2 Leclerc +3,5 Norris +2,2 Ricciardo +0,3 Vettel +1,0 - Verstappen zit in een Mercedes-sandwich. De stand: GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 55 rondes - Albon komt in de eerste bocht in contact met Sainz en loopt schade op. De Red Bull-rijder gaat de pits in en wisselt naar de mediumband. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 55 rondes - Vettel valt in 茅茅n ronde terug van de tweede naar de zesde plek. De Duitser moet haast wel problemen hebben. De stand:聽



Bottas Verstappen Hamilton Leclerc Norris Ricciardo Vetttel Gasly Sainz Magnussen

- Vettel valt in 茅茅n ronde terug van de tweede naar de zesde plek. De Duitser moet haast wel problemen hebben. De stand:聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 START - Hamilton verschalkt in de eerste paar bochten beide Ferrari's en klimt naar P3! Wat een start van de Brit. GP Verenigde Staten 聽路聽 START - Verstappen wint een plek en klimt naar de tweede positie! Bottas behoudt de leiding. GP Verenigde Staten 聽路聽 Opwarmronde - De auto's rollen de grid op. De Amerikaanse Grand Prix staat op het punt van beginnen. GP Verenigde Staten 聽路聽 Opwarmronde - De opwarmronde loopt. Alle auto's rollen weg. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 1 min tot de opwarmronde - De motoren worden gestart. De monteurs verlaten de grid. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 2 min tot de start - De startopstelling:



Bottas Vettel Verstappen Leclerc Hamilton Albon Sainz Norris Ricciardo Gasly - De startopstelling: GP Verenigde Staten 聽路聽 Liefst 57 procent van de stemmers op onze poll verwacht vanavond een zege voor Max Verstappen.



Wie wint de Grand Prix van de Verenigde Staten? Valtteri Bottas 12%

Sebastian Vettel 11%

Max Verstappen 57%

Charles Leclerc 5%

Lewis Hamilton 14%

Alexander Albon 1% GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 5 min tot de start - Puik werk van de Red Bull-monteurs. De achtervleugel van Verstappen is vervangen, dus de Nederlander kan 'gewoon' van start gaan. GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 30 min tot de start - De laatste vijf winnaars van de Amerikaanse Grand Prix:



2018 - Kimi R盲ikk枚nen聽馃摳

2017 - Lewis Hamilton

2016 - Lewis Hamilton

2015 - Lewis Hamilton

2014 - Lewis Hamilton GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 50 min tot de start - En daar is de offici毛le startopstelling voor de Amerikaanse Grand Prix. Sergio P茅rez start uit de pits omdat hij tijdens een vrije training de weegbrug heeft gemist. Max Verstappen vertrekt van de derde plek, achter Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. Regerend en aanstaand kampioen Lewis Hamilton begint van de vijfde positie. Hij beleefde gisteren zijn slechtste kwalificatie van het seizoen. GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 1 uur tot de start - Max Verstappen rijdt vandaag zijn honderdste Grand Prix in de Formule 1. Zijn resultaten in Austin:



2018 - Tweede聽

2017 - Vierde

2016 - DNF

2015 - Vierde (Toro Rosso)聽馃摳 GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 70 min tot de start - Lewis Hamilton wordt vandaag in Austin wereldkampioen als hij:聽



Achtste of hoger eindigt

Valtteri Bottas niet wint Formule 1 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽