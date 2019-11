Lewis Hamilton is erop gebrand om zijn zesde wereldtitel zondag op het podium te vieren. Dat wordt nog lastig, want de Brit reed zaterdag met de vijfde plaats zijn slechtste kwalificatie ooit in Austin.

"Het had niks met de auto te maken, alleen met mezelf", was de 34-jarige coureur zelfkritisch. "Dit was een van mijn zwakste kwalificaties ooit."

"Ik kreeg het niet voor elkaar om een goede ronde te rijden, terwijl de auto goed genoeg was om op de eerste startrij te staan", verwees hij naar de poleposition van teamgenoot Valtteri Bottas. "Valtteri deed het geweldig, dus felicitaties aan hem."

Hamilton heeft aan een achtste plek voldoende om het kampioenschap te beslissen, maar hij hoopt dat op een glansrijkere wijze te doen. De afgelopen twee jaar stelde hij de titel veilig door in de kampioenrace als negende (2017) en vierde (2018) te eindigen.

"Dat voelde toch een beetje dubbel, want er stonden drie andere coureurs op het podium met champagne te spuiten. Daardoor was het voor mij vreemd om op een andere plek het wereldkampioenschap te vieren."

"Hopelijk kan ik me in de strijd om de zege te mengen, maar het wordt een hele klus om twee Ferrari's, een Red Bull én Valtteri in te halen", doelde Hamilton op de voor hem startende Bottas, Sebastian Vettel, Max Verstappen en Charles Leclerc.

Bottas verwacht dat Hamilton zich in strijd om zege mengt

Hoewel Bottas vier plekken voor Hamilton op de startgrid staat, houdt de Fin er rekening mee dat zijn teamgenoot zich nog in de strijd om de zege kan mengen. "Lewis haat het om te verliezen. Doordat hij een ruime voorsprong heeft in het kampioenschap, kan hij risico's nemen."

"Hij zal het kampioenschap op een mooie manier willen beslissen", zegt Bottas, die zelf met zijn gedachten niet bij de WK-stand is. "Ik focus me op het proberen te winnen van de race, de titelstrijd zit nu niet echt in mijn hoofd."

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint om 20.10 uur.