Na weken van speculatie over de legaliteit van de Ferrari Formule 1-motor, heeft Red Bull Racing een stap ondernomen om een mogelijke misstand aan de kaak te stellen. Wat is er aan de hand?

Concurrenten vonden Ferrari-krachtbron 'te sterk'

Red Bull en Mercedes verbaasden zich de laatste maanden over de hoeveelheid tijd die Ferrari wint op de rechte stukken, tijd die zeker in de kwalificatie in de bochten niet meer werd teruggewonnen door bijvoorbeeld Max Verstappen of Lewis Hamilton. Dit voordeel voor Ferrari resulteerde in zeven polepositions voor Charles Leclerc en twee voor Sebastian Vettel. In de races is het verschil kleiner.

Wat is er aan de hand?

Volgens Red Bull (en Mercedes) zou Ferrari een trucje hanteren waardoor de fuelflow-meter, een instrument dat de hoeveelheid benzine die de motor gebruikt meet, soms niet alles registreert. Deze meter zou eigenlijk moeten aangeven wanneer een motor meer dan de toegestane 100 kilo brandstof per uur gebruikt. Als dit trucje werkt, kan Ferrari dus op momenten die ertoe doen (dus met name in de kwalificatie) meer brandstof gebruiken dan is toegestaan, waardoor de motor krachtiger wordt.

Sebastian Vettel en Max Verstappen feliciteren Valtteri Bottas met zijn poleposition in de Verenigde Staten. (Foto: Pro Shots)

Wat heeft Red Bull gedaan?

In de Formule 1 is het niet heel gebruikelijk om een ander team aan te wijzen als schuldige. Als men denkt dat een concurrent iets illegaals of in het grijze gebied van de regels doet, wordt daarover gezwegen. Een team stelt bij de technici van de FIA vervolgens wel voor dat zij juist dat willen gaan doen waar zij een ander team van verdenken. De FIA komt dan met een oordeel over wat wel of niet mag. In dit geval oordeelde de FIA dat het beïnvloeden van de fuelflow-meter (uiteraard) niet mag. Red Bull weet nu dat ze Ferrari hiermee mogelijk in de problemen hebben gebracht omdat de FIA dit vanzelfsprekend bij alle teams gaat controleren.

En heeft het geholpen?

Toeval of niet, Ferrari lijkt in Austin, waar dit weekend de Amerikaanse Grand Prix wordt verreden, iets van het snelheidsvoordeel te hebben ingeleverd. Of dit echt door de zet van Red Bull komt is nog maar de vraag. Het is ook mogelijk dat Ferrari met meer neerwaartse kracht reed dan Red Bull en Mercedes, wat de auto afremt op het rechte stuk. Om een echt oordeel te kunnen vellen moeten er meer races worden gereden. De concurrenten, waaronder Lewis Hamilton, denken in ieder geval dat Ferrari iets langzamer is.

Ferrari-coureur Charles Leclerc stapt in zijn auto. (Foto: Pro Shots)

Is de Ferrari nu een trage auto?

Zeker niet. Vettel kwam maar 0.012 seconden tekort op de snelste tijd van Valtteri Bottas en de Duitser duikt net als Leclerc nog hoog op in de tabellen met hoogste topsnelheden. De Ferrari heeft misschien iets ingeleverd, maar niet veel. Dat komt ook omdat de aerodynamica van de auto meer is gericht op topsnelheid dan bij Red Bull en Mercedes. Het tempo op de rechte stukken komt niet alleen uit de motor. En die motor is ook zonder dit vermeende trucje nog een uiterst sterke krachtbron.

Mocht de beïnvloeding van de fuelflow-meter waar zijn, hangt Ferrari dan een straf boven het hoofd?

Daar lijkt het niet op. Teams zijn altijd bezig om het grijze gebied in de regels te verkennen en de mazen in de wet te vinden. Daarom zijn het ook competitieve organisaties. Niet alleen Ferrari, maar ook Mercedes, Red Bull en de zeven andere teams in de pitstraat zijn altijd op zoek naar het uiterste van wat mag. Het is aan de FIA om dit te beteugelen, maar zoals nu blijkt, houden de teams elkaar nauwgezet in de gaten, wat tot een zelfregulerend effect leidt.