Max Verstappen kijkt met een goed gevoel terug op zijn kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlander klokte zaterdag de derde tijd en was zelfs dicht bij poleposition.

"Ik mag niet klagen, want dit was gewoon goed", zei Verstappen na de kwalificatie in gesprek met Ziggo Sport. "We waren dicht bij poleposition, maar de omstandigheden op de baan veranderden een beetje in Q3. Dat was zeker niet in mijn voordeel."

De 22-jarige Red Bull Racing-coureur klokte in de derde en beslissende kwalificatiesessie een tijd van 1.32,096. Verstappen was maar iets langzamer dan polesitter Valtteri Bottas (1.32,029) en nummer twee Sebastian Vettel (1.32,041).

"Die duizendsten zie ik natuurlijk liever in mijn voordeel, maar het lukte me niet om het verschil te maken in de sector waarin ik het moest laten zien", bekende Verstappen. "Toch is dit gezien onze prestaties in de laatste jaren een heel goede kwalificatie voor ons. De snelheid zit erin, dus ik ben er blij mee."

Max Verstappen begint de GP van de VS zondag als derde. (Foto: Red Bull)

'Goed om te zien dat we competitief zijn'

Verstappen eindigde vorig seizoen als tweede in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Als de zevenvoudig Grand Prix-winnaar zondag op het podium eindigt in Austin, is het pas de tweede keer na de zomerstop dat hij een race in de top drie eindigt.

"Dat we hier zo competitief zijn is goed om te zien", aldus de positief gestemde Verstappen, die eind september in Singapore derde werd. "Normaal gesproken zijn we ook sterk in de race, dus het ziet er hoopvol uit."

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint zondag om 20.00 uur. Mercedes-coureur Lewis Hamilton stelt zijn zesde wereldtitel veilig als hij op de achtste plek of hoger eindigt of als teamgenoot Bottas de race niet wint.