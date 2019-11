Max Verstappen begint de Grand Prix van de Verenigde Staten zondag vanaf de derde positie. Valtteri Bottas veroverde zaterdag poleposition op het Circuit of the Americas in Austin.

De 22-jarige Verstappen, die dit weekend een goede indruk maakte door in de eerste en derde training de snelste tijd neer te zetten, klokte in de derde en beslissende kwalificatiesessie op de softbanden een tijd van 1.32,096.

Daarmee was de Nederlander van Red Bull Racing slechts een fractie trager dan Mercedes-coureur Bottas. De Fin veroverde met een tijd van 1.32,029 voor het eerst in zijn loopbaan poleposition in de Verenigde Staten en bezorgde Mercedes de zesde pole op rij in Austin.

Ook Ferrari-coureur Sebastian Vettel (1.32,041) was in Q3 nipt sneller dan Verstappen. De top vijf werd gecompleteerd door Vettels teamgenoot Charles Leclerc en Lewis Hamilton, die geen grootse indruk maakte tijdens de kwalificatie.

De kans is wel groot dat Hamilton in de Verenigde Staten zijn zesde wereldtitel veiligstelt. De Brit van Mercedes mag zich wereldkampioen noemen als hij op de achtste plaats of hoger eindigt of als Bottas de race niet wint.

Titelverdediger Räikkönen strandt al in Q1

Voor Williams-coureurs Robert Kubica en George Russell, Alfa Romeo-rijders Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi en Sergio Pérez (Racing Point) zat de kwalificatie er al na de eerste sessie op. Räikkönen kwam vorig jaar in de race nog als eerste over de streep, toen hij voor Ferrari reed.

Na Q2 vielen Nico Hülkenberg (Renault), Kevin Magnussen (Haas), Daniil Kvyat (Toro Rosso), Lance Stroll (Racing Point) en Romain Grosjean (Haas) af.

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint zondag om 20.00 uur. Verstappen kwam vorig jaar als tweede over de streep in Austin. Na de race in de VS staan dit seizoen nog Grands Prix in Brazilië en Abu Dhabi op het programma.