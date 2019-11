Max Verstappen kan met vertrouwen toewerken naar de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing was de snelste in de derde vrije training.

Verstappen klokte zijn toptijd van 1.33,305 in de slotfase van de sessie. Hij verwees daarmee Sebastian Vettel van Ferrari (1.33,523) en Lando Norris van McLaren (1.33,818) naar de tweede en derde plaats.

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas bleven eveneens ver achter op de tijd van Verstappen. De beide Mercedes-rijders moesten genoegen nemen met de vijfde (1.33,923) en vierde plaats (1.33,904).

Charles Leclerc zette geen tijd neer. De coureur van Ferrari moest al vroeg zijn auto aan de kant zetten vanwege motorproblemen en bleef in het restant van de training in de garage.

Verstappen kent prima weekend

Verstappen, die zondag zijn honderdste Grand Prix rijdt, kent vooralsnog een prima weekend in Austin. De 22-jarige Limburger was ook al de rapste in de eerste vrije training en werd achter Hamilton en Leclerc derde in de tweede vrije training.

Hamilton kan in de Verenigde Staten zijn zesde wereldtitel in totaal en zijn derde op rij veroveren. De Britse leider in de WK-stand heeft voldoende aan een achtste plaats of moet anders hopen dat Bottas niet wint.

De kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten begint zaterdag om 22.00 uur Nederlandse tijd. De race start zondag om 20.10 uur op het Circuit of the Americas. Verstappen eindigde vorig jaar als tweede achter Kimi Räikkönen.