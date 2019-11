Max Verstappen is niet ontevreden over zijn auto na de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De coureur van Red Bull Racing zegt wel aan dat er nog werk aan de winkel is met het oog op de kwalificatie.

Verstappen was vrijdag de snelste tijdens de eerste vrije training (in een tijd van 1.34,057) en kwam bij de tweede training in Austin tot de derde tijd (1.33,547) achter Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Charles Leclerc van Ferrari.

"Ik ben zelf nog niet helemaal tevreden over mijn longruns", zei Verstappen vrijdag na de tweede training op het Circuit of the Americas tegen Ziggo Sport. "We komen nog wat snelheid tekort daarin ten opzichte van Ferrari en Mercedes, zeker ten opzichte van Mercedes. Er is nog wel wat werk aan de winkel."

Ook op de rechte stukken moet de auto van Red Bull in de Verenigde Staten tijd inleveren ten opzichte van de andere twee topteams, maar Verstappen is niet ontevreden. "Ik denk dat we ten opzichte van Ferrari wel wat tekort komen, maar voor alsnog zag het er niet te slecht uit."

Verstappen nog niet enthousiast over nieuwe banden

Enkele coureurs reden in de eerste training ook wat rondes op de nieuwe testbanden voor komend seizoen. Zo ook Verstappen, maar de Limburger is nog niet heel enthousiast over de nieuwe band.

"Ik heb de eerste training op die nieuwe banden gereden, maar wilde er niet te lang op rijden", aldus Verstappen. "Mijn eerste gevoel is nog niet helemaal top, maar de baan was ook wat vies, dus het is nog lastig om er echt iets over te zeggen."

Zaterdag gaat de Grand Prix van de Verenigde Staten verder met de derde vrije training en de kwalificatie. Zondag begint de race om 20.10 uur (Nederlandse tijd).

Verstappen, vorig jaar derde in Austin, hoopt in ieder geval op een beter begin dan vorige week in Mexico toen hij terugviel naar de laatste plaats. "Als we nu ook de eerste ronde kunnen overleven, dan is het altijd mooi", zei hij met een glimlach.