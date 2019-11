Max Verstappen heeft vrijdag bij de tweede vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten de derde tijd geklokt. Lewis Hamilton was de snelste op het Circuit of the Americas.

De 22-jarige Verstappen zette op zachte banden 1.33,547 neer namens Red Bull Racing. De Limburger moest daarmee Lewis Hamilton en Charles Leclerc voor zich dulden.

Hamilton was in zijn Mercedes met 1.33,232, eveneens op de zachte banden, de snelste tijdens de tweede training in Austin. De leider in het kampioenschap hield Ferrari-coureur Leclerc drie tienden achter zich.

Ook Sebastian Vettel en Valtteri Bottas nestelden zich in de top vijf. Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen, moest zich tevredenstellen met de zesde plaats.

Eerder op vrijdag noteerde Verstappen de snelste tijd bij de eerste vrije training in de VS. Daarin was de Red Bull-coureur een halve seconde langzamer dan in de tweede sessie.

Training ligt tijdelijk stil door crash Grosjean

In de beginfase lag de tweede training zo'n tien minuten stil door een crash van Romain Grosjean. De Haas-coureur schoof in de eerste sector van de baan en kwam in de muur terecht. Grosjean bleef ongedeerd, maar zijn training zat er logischerwijs op.

Hamilton kan in de VS zijn zesde wereldtitel in de Formule 1 veiligstellen. Als zijn enig overgebleven concurrent Bottas de race wint, heeft de 34-jarige Brit voldoende aan de achtste plek. Als de Fin zondag niet wint, is Hamilton sowieso wereldkampioen.

Afgelopen zondag slaagde Hamilton er niet in om zich voor het derde jaar op rij in Mexico te verzekeren van de wereldtitel. Hij won weliswaar de race in Mexico-Stad, maar door de derde plaats van Bottas stelde hij het kampioenschap nog niet veilig.