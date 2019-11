Max Verstappen heeft vrijdag tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten de snelste tijd neergezet. De coureur van Red Bull Racing bleef Sebastian Vettel en zijn teamgenoot Alexander Albon voor op het Circuit of the Americas.

De 22-jarige Verstappen kwam op zachte banden tot een tijd van 1.34,057. Daarmee was de Limburger bijna twee tienden sneller dan Vettel, die in zijn Ferrari de tweede tijd liet noteren in Austin.

Albon gaf ruim twee tienden toe op Verstappen en bracht daarmee de derde tijd op de klokken. De top vijf werd gecompleteerd door Toro Rosso-coureur Pierre Gasly en Renault-rijder Daniel Ricciardo.

In de beginfase van de training had Charles Leclerc wat problemen met de motor van zijn Ferrari. Nadat de problemen verholpen waren, klokte de Monegask op de nieuwe testbanden voor komend seizoen de zevende tijd.

Uitslag eerste vrije training GP Verenigde Staten 1. Max Verstappen (Red Bull) - 1.34,057

2. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1.34,226

3. Alexander Albon (Red Bull) - 1.34,316

4. Pierre Gasly (Toro Rosso) - 1.35,008

5. Daniel Ricciardo (Renault) - 1.35,263

6. Romain Grosjean (Haas) - 1.35,356

7. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.35,380

8. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.35,439

9. Lance Stroll (Racing Point) - 1.35,586

10. Kevin Magnussen (Haas) - 1.35,659

Hamilton kan zesde wereldtitel veiligstellen

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kwamen niet verder dan de respectievelijk achtste en zeventiende tijd. Het Mercedes-duo testte vrijwel de gehele training de testbanden, waardoor ze nauwelijks snelle tijden reden.

Hamilton kan in de VS zijn zesde wereldtitel in de Formule 1 veiligstellen. Als zijn enig overgebleven concurrent Bottas de race wint, heeft de 34-jarige Brit voldoende aan de achtste plek. Als de Fin zondag niet wint, is Hamilton sowieso wereldkampioen.

Afgelopen zondag slaagde Hamilton er niet in om zich voor het derde jaar op rij in Mexico te verzekeren van de wereldtitel. Hij won weliswaar de race in Mexico-Stad, maar door de derde plaats van Bottas stelde hij het kampioenschap nog niet veilig.

Latifi vervangt Russell bij Williams

Bij Williams nam Nicholas Latifi in de eerste training de plaats van George Russell in. De huidige nummer twee van het Formule 2-kampioenschap noteerde met 1.41,112 veruit de traagste tijd van iedereen.

De 24-jarige Latifi mag ook in Brazilië een training rijden voor Williams. De Canadees is in beeld om Robert Kubica (34) na dit seizoen op te volgen.

Later op vrijdag komen de coureurs opnieuw in actie in de Verenigde Staten. Dan staat de tweede vrije training op het programma.