GP Verenigde Staten ·

Hamilton (S) 1.33,232 Leclerc (M) +0,301 Vettel (S) +0,658 Bottas (S) +0,845 Gasly (S) +1,277 Verstappen (M) +1,465

- De baan lijkt iedere ronde sneller te worden, want nu is het Hamilton die de tijdenlijst aanvoert. Red Bull lijkt de afstelling van de Red Bull van Verstappen te wijzigen. De Nederlander staat al geruime tijd in de pits. De stand: