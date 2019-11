Max Verstappen rijdt zondag in het Amerikaanse Austin zijn honderdste Grand Prix in de Formule 1. NU.nl zet zeven memorabele races van de Nederlander op een rij.

GP Australië 2015: jongste F1-coureur ooit

Nog voordat Verstappen één Grand Prix heeft verreden zorgt hij al voor opschudding. Als hij met zijn leeftijd van 17 jaar en 166 dagen in het Australische Melbourne in 2015 voor het eerst aan de start zal verschijnen voor het team Toro Rosso is hij met afstand de jongste coureur ooit die aan een Grand Prix begint.

Veel te jong vindt een aantal oudere coureurs, waaronder Felipe Massa. "Hij heeft alles gewonnen wat hij kon winnen tot nu toe, maar ik vind het wel te vroeg voor zijn debuut in de Formule 1", zegt Massa een maand voor het debuut van Verstappen.

"Hij heeft nog niet eens een rijbewijs. Het gaat ook om ervaring en die mist hij nog. Daardoor kan hij ongelukken of problemen veroorzaken."

De internationale autosportbond FIA lijkt het eens te zijn met Massa en past de regels nog voordat Verstappen zijn eerste Grand Prix heeft verreden aan: vanaf 2016 moet een Formule 1-coureur minstens 18 jaar oud zijn om een Grand Prix te mogen starten. Daardoor kan het record van Verstappen als jongste coureur ooit nooit meer verbroken worden.

De zeventienjarige Verstappen verschijnt in Melbourne dus wel gewoon aan de start. Hij kwalificeert zich als elfde, maar valt na een foutloze race uit met motorproblemen. Op dat moment rijdt hij in de punten op de achtste plaats.

Jongste coureurs in de Formule 1 1. Max Verstappen (2015) - 17 jaar en 166 dagen

2. Lance Stroll (2017) - 18 jaar en 148 dagen

3. Lando Norris (2019) - 19 jaar en 124 dagen

4. Jaime Alguersuari (2009) - 19 jaar en 125 dagen

5. Mike Thackwell (1980) - 19 jaar en 182 dagen

Max Verstappen is sinds 2015 de jongste coureur ooit in de Formule 1. (Foto: Pro Shots)

GP Singapore 2015: 'no!'

Later in 2015 begint Verstappen als achtste aan de Grand Prix van Singapore. Zijn race lijkt al vroeg in rook op te gaan, als hij bij de opwarmronde niet van zijn plaats komt. De Toro Rosso-monteurs weten Verstappen nog wel terug naar de pits te duwen en sturen hem met een ronde achterstand weer op pad.

Verstappen rijdt vervolgens een fraaie inhaalrace en maakt mede door een safetycarsituatie zijn ronde achterstand weer goed. Hij knokt zich in de punten en rijdt in de slotfase zelfs voor teamgenoot Carlos Sainz op de achtste plaats. Omdat de Spanjaard op nieuwere banden rijdt dan Verstappen krijgt de Nederlander de opdracht om Sainz voorbij te laten.

Het antwoord van Verstappen is kort maar krachtig: "No!". De Limburger laat zijn teamgenoot er niet voorbij en finisht als achtste. Na afloop geeft Toro Rosso-teambaas Franz Tost Verstappen gelijk: "We hadden verwacht dat Sainz op zijn nieuwe banden sneller zou zijn dan Max, maar dat was niet zo."

In de maanden daarvoor was er binnen Toro Rosso al een hevige concurrentiestrijd tussen Verstappen en Sainz ontstaan. In Singapore wordt die strijd ook op het asfalt zichtbaar, waarbij Verstappen zich nadrukkelijk manifesteert als eerste rijder.

Max Verstappen weigert tijdens de Grand Prix van Singapore in 2015 om teamgenoot Carlos Sainz voorbij te laten. (Foto: Pro Shots)

GP Spanje 2016: de eerste zege en jongste GP-winnaar

Op 5 mei 2016 maakt Red Bull Racing bekend dat Daniil Kvyat vanaf de komende Grand Prix in het Spaanse Barcelona wordt vervangen door Verstappen. De jongeling heeft dan precies tien dagen de tijd om zich voor te bereiden op zijn eerste race voor een topteam in de Formule 1.

Verstappen kwalificeert zich als vierde en ziet in de eerste ronde al dat hij kansen krijgt op een historisch resultaat als Mercedes-teamgenoten Lewis Hamilton en Nico Rosberg elkaar van de baan rijden.

Daniel Ricciardo neemt de leiding over, gevolgd door zijn Red Bull-teamgenoot Verstappen. Vanwege een andere tactiek - Ricciardo stopt twee keer, terwijl Verstappen één keer naar binnen moet - krijgt Verstappen de leiding in handen. Hij is op dat moment de eerste Nederlander ooit die aan de leiding rijdt van een Formule 1-race.

Het is de vraag of Verstappen zijn banden heel kan houden. Ricciardo loopt in de slotfase een lekke band op, maar de aanstaand Grand Prix-winnaar komt niet in de problemen. Hij houdt Ferrari-coureur Kimi Räikkönen achter zich en is de jongste coureur ooit die een Grand Prix in de Formule 1 wint.

Jongste GP-winnaars 1. Max Verstappen (Spanje, 2016) - 18 jaar en 228 dagen

2. Sebastian Vettel (Italië, 2008) - 21 jaar en 73 dagen

3. Charles Leclerc (België, 2019) - 21 jaar en 320 dagen

4. Fernando Alonso (Hongarije, 2003) - 22 jaar en 26 dagen

Met zijn 18 jaar en 228 dagen kroont Max Verstappen zich tijdens de Spaanse Grand Prix in 2016 tot jongste winnaar ooit. (Foto: Pro Shots)

Brazilië 2016: inhaalrace in de regen

De kletsnatte Braziliaanse Grand Prix van 2016 heeft al tal van safetycars en een rode vlag achter de rug als Verstappen tegen het eind van de race een pitstop maakt om zijn regenbanden te vervangen voor de intermediates.

Het blijkt een verkeerde keuze te zijn omdat de regen juist intensiveert. Red Bull haalt Verstappen weer binnen en wisselt hem terug naar de volwaardige regenbanden. Daarmee lijkt zijn race ten einde te zijn omdat Verstappen als laatste het asfalt op komt. Er zijn bovendien nog maar zestien rondes te gaan.

Verstappen geeft echter niet op en is meerdere seconden per ronde sneller dan iedereen. Hij haalt liefst elf coureurs in en declasseert onder anderen teamgenoot Ricciardo en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Verstappen komt als derde over de finish en boekt zijn zevende podium van het seizoen.

In de Braziliaanse regen rijdt Max Verstappen in 2016 een van zijn beste races uit zijn loopbaan. (Foto: Red Bull)

GP VS 2017: tijdstraf voor inhaalactie in laatste bocht

Het Formule 1-seizoen 2017 wordt vooraf bestempeld als een jaar waarin er geoogst moet worden voor Red Bull Racing. De regels in de Formule 1 gaan flink op de schop en dus lijken er kansen voor de concurrentie om het dominante Mercedes bij te halen.

Al vroeg in het seizoen is echter duidelijk dat er weinig is veranderd op de grid. Mercedes blijft dominant en Red Bull kan slechts sporadisch om de zege strijden.

Nadat Verstappen twee races eerder in Maleisië zijn eerste race van het seizoen weet te winnen, is Red Bull in de vrije trainingen in het Amerikaanse Austin weer sterk. Red Bull lijkt de auto te hebben om te strijden voor de zege, maar helaas voor Verstappen moet hij vanaf de zestiende plek starten na een gridstraf voor een motorwissel.

Niettemin weet Verstappen zich - geholpen door een sterke pitstopstrategie - in de top vijf te rijden. Met nog vier rondes te gaan verschalkt hij Mercedes-rijder Valtteri Bottas en heeft hij de derde plaats van Räikkönen in zicht. In de laatste bocht van de laatste ronde gaat hij op spectaculaire wijze voorbij de Fin en zo lijkt Verstappen alsnog een podiumplek te bemachtigen.

Maar helaas voor de Red Bull-rijder en zijn fans mag hij niet naar dat podium toe. Omdat hij bij zijn inhaalactie met twee wielen buiten de baan zou zijn gekomen krijgt hij een vijf seconden tijdstraf. Niettemin heeft Verstappen met die inhaalrace en die manoeuvre in extremis veel indruk gemaakt.

Verstappen komt tijdens de Amerikaanse Grand Prix van 2017 als derde over de finish, maar mag vanwege een tijdstraf niet naar het podium. (Foto: Red Bull)

GP Monaco 2018: kantelpunt in moeizaam seizoen

Verstappen heeft een moeizame seizoensstart beleefd als het Formule 1-circus in 2018 naar Monaco trekt. Mede door een aantal eigen fouten is hij al een paar potentiële podiumplaatsen misgelopen. In Monaco zou het tij kunnen keren voor Verstappen, zeker als in de trainingen blijkt dat hij een heel snelle auto heeft.

Verstappen is in de eerste en tweede sessie verreweg het snelst geweest, als het in de derde training flink misgaat. In de slotfase van de sessie komt hij in aanraking met de muur en crasht hij flink. De Red Bull-monteurs slagen er niet in om zijn auto op tijd voor de kwalificatie te repareren waardoor Verstappen achteraan zal moeten starten in het prinsdom, waar inhalen vrijwel onmogelijk is.

Een dag later maakt Verstappen er met een negende plaats nog het beste van, maar de teleurstelling van een dag eerder overheerst. Zeker ook omdat teamgenoot Ricciardo de race wint.

De Grand Prix van Monaco in 2018 blijkt een kantelpunt voor Verstappen te zijn. Na die crash in de derde training blijft hij een jaar lang nagenoeg foutloos. Met 249 punten eindigt hij dat seizoen op de vierde plaats en scoort hij liefst 79 punten meer dan Ricciardo.

Na zijn crash in de straten van Monte Carlo blijft Verstappen een jaar lang nagenoeg foutloos. (Foto: Getty Images)

GP Oostenrijk 2019: eerste zege met Honda

Verstappen kwalificeert zich eerder dit jaar als derde in Oostenrijk, maar mag als tweede starten omdat Hamilton een gridstraf krijgt vanwege het ophouden van Räikkönen in de kwalificatie. Het is de beste startpositie van dit jaar tot dan toe voor Verstappen, die in 2019 voor het eerst met Honda-motoren rijdt.

De kans dat Verstappen op zondag de eerste Honda-coureur in dertien jaar tijd wordt die een race wint, lijkt klein als hij slecht van zijn plaats komt bij de start. Hij valt terug naar de zevende plek en staat wederom voor een inhaalrace.

Verstappen blijkt de auto te hebben om te strijden voor de zege in Spielberg en knokt zich na vijftig rondes met een mooie inhaalactie op Vettel naar de derde plaats. Zes rondes later gaat hij ook Bottas voorbij om in de voorlaatste ronde leider Charles Leclerc te verschalken om de leiding.

Bij die laatste inhaalactie komt Leclerc buiten de baan terecht waarop Ferrari een protest indient. Pas drie uur na de race komt de bevestiging dat de manoeuvre van Verstappen legaal is en dat hij zijn overwinning mag houden. Het is zijn zesde overwinning uit zijn loopbaan en de eerste zege voor motorfabrikant Honda sinds 2006.

Eerder dit jaar in Oostenrijk wordt Max Verstappen de eerste Honda-coureur sinds 2006 die een Grand Prix wint. (Foto: Red Bull)