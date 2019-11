Pierre Gasly voelt zich goed sinds hij afgelopen zomer gedwongen moest terugkeren naar Toro Rosso. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing hoopt komend weekend in de Verenigde Staten opnieuw in de punten te rijden.

"Het is natuurlijk niet zo dat je binnen een paar maanden leert of vergeet hoe je een Formule 1-auto moet besturen", zei Gasly in Austin, waar zondag de Grand Prix van de Verenigde Staten wordt verreden. "Maar ik moet wel zeggen dat ik echt blij ben met de manier waarop ik nu met het team samenwerk."

In de zes races sinds zijn degradatie naar het zusterteam van Red Bull reed Gasly vier keer in de punten. "Tot dusver gaat het goed", aldus de Fransman. "Toro Rosso levert me alles wat ik nodig heb en dan is het aan mij om het maximale uit de auto te halen."

"Natuurlijk kan het altijd nog beter, dat is ook het doel voor de laatste drie races van het jaar. We focussen ons vooral op kleine verbeteringen."

Gasly had het zwaar in Mexico met buikgriep

Afgelopen zondag reed Gasly in Mexico naar de negende plaats en verzamelde daarmee twee WK-punten. De 23-jarige coureur werd dat weekend geplaagd door een stevige buikgriep, maar dat weerhield hem er niet van een goede race te rijden.

"Nu gaat het weer erg goed met me. Ik geloof dat me dat vandaag al zeker twintig keer gevraagd is", vertelde Gasly. "Inmiddels voel ik me perfect. Het was waarschijnlijk een van de zwaarste weekenden die ik heb meegemaakt."

Verstappen grapte dat de stoel van Gasly in de auto behoorlijk smerig was geworden. Daarop reageerde Gasly: "Haha, nee hoor. De stoel was nog even schoon als toen ik instapte. Maar het was vooral lastig om genoeg energie te behouden en een scherpe focus te hebben."

"Het was allemaal niet gemakkelijk, maar ik ben tevreden met hoe ik de race doorgekomen ben. De negende plek was waarschijnlijk het best mogelijke resultaat."

'Eindigen als zevende voelt als winnen'

Bij topteam Red Bull slaagde Gasly er niet in om mee te strijden om de podiumplaatsen, in tegenstelling tot Verstappen. Bij Toro Rosso is de zevende plaats normaal gesproken het hoogst haalbare voor Gasly.

"Ik geniet van de strijd in het middenveld. Ik hou van racen en met de kleine onderlinge verschillen kan ik dat bij Toro Rosso volop. Soms zitten we met tien auto's binnen drie of vier tienden van elkaar in de kwalificatie, dat zorgt voor veel opwinding", zei Gasly.

"Toch blijft het jammer dat een zevende plaats normaal gesproken het maximaal haalbare is. Als coureur streef je ernaar een topresultaat te halen. Zevende is voor ons in het middenveld hetzelfde als winnen. Je krijgt alleen geen beker of champagne."

Gasly kijkt uit naar nieuwe reglementen in 2021

Gasly kijkt dat ook al uit naar 2021. Donderdag werden de nieuwe reglementen gepresenteerd, die dat jaar ingaan. De regelwijzigingen moeten er onder meer voor zorgen dat de onderlinge verschillen tussen de teams kleiner worden.

"Hopelijk wordt het dan een stuk beter en kunnen alle coureurs kans maken op zeges. Dat is wat iedereen wil. Het zou mooi zijn als dat in 2021 echt zo is, maar nu is het nog erg vroeg om te weten of dat ook echt het geval zal zijn."

Het Grand Prix-weekend in Austin begint vrijdag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) met de eerste training op het Circuit of the Americas.