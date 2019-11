Lewis Hamilton kijkt uit naar de nieuwe Formule 1-regels in 2021. De wereldkampioen van Mercedes is niet overtuigd van alle veranderingen, maar verheugt zich wel op het begin van een nieuw tijdperk en wil erbij zijn.

"Ik hou van uitdagingen en zit bij een team dat heeft laten zien het best te reageren op veranderingen. Ik weet dus dat Mercedes uitkijkt naar de nieuwe regels en de uitdaging ziet", aldus Hamilton in de Verenigde Staten, waar zondag de negentiende Grand Prix van het seizoen wordt verreden.

"Als coureurs zijn we niet overtuigd van alle beslissingen, maar er komt in ieder geval een interessante periode aan, met veel jonge coureurs. Ik ben van plan erbij te zijn en zal me langzaam maar zeker gaan richten op 2021. Ik wil een pionier zijn in die nieuwe fase."

Formule 1-topman Chase Carey presenteerde donderdag samen met FIA-voorzitter Jean Todt de plannen voor 2021, die er onder meer toe moeten leiden dat inhalen makkelijker wordt en dat de uitgaven beperkt worden.

'Zie mezelf nog niets anders doen'

Net als de meeste topcoureurs - onder wie Red Bull Racing-coureur Max Verstappen - heeft Hamilton bij zijn team een contract tot en met 2020. Als het aan de 34-jarige Brit ligt, rijdt hij dus ook daarna nog voor Mercedes.

"Niets is in beton gegoten, maar ik geniet van wat ik op dit moment doe en zie geen reden om te stoppen. Ik zie mezelf nog niets anders doen. Ik hou ervan om onderdeel van Mercedes te zijn."

De kans is groot dat Hamilton zondag in de Verenigde Staten zijn zesde wereldtitel veiligstelt. Lukt dat niet, dan krijgt hij nog de kans bij de laatste twee races van het seizoen in Brazilië en Abu Dhabi.

Het Formule 1-weekend in de VS begint vrijdag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) met de eerste vrije training. Om 21.00 uur volgt de tweede oefensessie op het Circuit of the Americas. De race is zondag om 20.10 uur. Hamilton was in 2014, 2015, 2016 én 2017 de beste in Austin.