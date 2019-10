Max Verstappen is niet te spreken over de kritiek die Lewis Hamilton op hem uitte na de Grand Prix van Mexico. De Red Bull-coureur vindt de uitspraken niet respectvol en "een beetje dom."

Hamilton zei afgelopen weekend tijdens races extra op zijn hoede te zijn voor Verstappen wegens diens agressieve rijstijl. Die woorden werden onderstreept door Sebastian Vettel.

Hamilton won afgelopen weekend de race in Mexico ondanks een touché met Verstappen. De leider in de WK-stand voelde zich bij die actie door de Nederlander, die later ook nog in aanvaring kwam met Hamiltons Mercedes-ploeggenoot Valtteri Bottas, "bestookt als een torpedo."

"Het lijkt me een beetje een domme opmerking", zei Verstappen donderdag tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten. "Ik ben altijd een harde racer, maar wel fair. Het is makkelijk om de pik op iemand te hebben."

Volgens Verstappen zit er ook een positief aspect aan de kritiek van de regerend wereldkampioen. "Het is altijd goed als ze over je praten, want dat betekent dat je in hun hoofd zit. Ik focus me gewoon op mezelf. Ik hoef niet naar anderen uit te halen, dat vind ik niet respectvol."

'Hopelijk worden auto's vanaf 2021 niet veel trager'

Verstappen reageerde tijdens de persconferentie ook op de nieuwe regelgeving in de Formule 1, die in 2021 van kracht moet worden. Hij hoopt dat het gevolg niet gaat zijn dat de auto's in de toekomst veel langzamer worden.

Vanaf 2021 komt er een budgetplafond in de Formule 1 dat voor een evenwichtiger speelveld moet gaan zorgen. Verder wordt het makkelijker om in te halen. Om dat mogelijk te maken, gaat het uiterlijk van de auto's flink op de schop.

"Het is goed dat we elkaar op het circuit beter kunnen gaan volgen", zei Verstappen, die komend weekend in Austin de honderdste Formule 1-race in zijn carrière rijdt. De Nederlander is alleen niet blij met de verwachting dat de auto's door de aanpassingen een paar seconden per ronde langzamer gaan worden.

"Ik hoop dat de auto's niet te traag worden. Ik moet zeggen dat ik het racen van de auto's in 2016 lang niet zo gaaf vond als ik dat nu vind. Al begrijp ik ook wel dat we op zoek moeten naar compromissen om onze sport te verbeteren."

Over het uiterlijk van de nieuwe auto's, die andere vleugels krijgen en een vloer waarmee een groot gedeelte van de neerwaartse kracht kan worden opgewekt, maakt Verstappen zich minder druk. "Het gaat erom dat de sport er beter van wordt, niet hoe de auto's eruitzien."