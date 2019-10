Het moet voor Formule 1-coureurs in 2021 makkelijker worden om elkaar in te halen. Bovendien komt er een grens aan wat teams per jaar mogen uitgeven. Dat blijkt uit de nieuwe regelgeving die donderdag is gepresenteerd.

Formule 1-topman Chase Carey gaf samen met onder anderen FIA-president Jean Todt een persconferentie in het Amerikaanse Austin.

In uiterlijke zin krijgen de auto's andere vleugels en een vloer waarmee een groot gedeelte van de neerwaartse kracht kan worden opgewekt die de auto's aan het asfalt zuigen. Deze methode is eerder gebruikt in de Formule 1 en staat ook bekend als het 'grondeffect'.

De tunnels voor het grondeffect lopen van voor naar achteren (Foto: Formula 1)

De auto's kunnen hiermee veel dichter achter elkaar rijden zonder last te hebben van luchtverstoring. Hierdoor moet inhalen makkelijker worden en het aantal gevechten toenemen.

Om de luchtverstoring verder terug te dringen krijgen de auto's wieldoppen en andere luchtgeleiders om vooral de verstoorde lucht rond de draaiende wielen in te perken. De wielen worden vergroot van 13 inch naar 18 inch.

Een animatie van een mogelijke Williams in 2021, volgens de nieuwe regels (Foto: Williams)

Auto's gaan nog wel van elkaar afwijken

Momenteel hebben auto's maar 55 procent van hun normale maximale neerwaartse kracht als ze een autolengte achter een andere auto rijden. Met de nieuwe regels moet dat 86 procent zijn, zo werd toegelicht door Nikolas Tombazis van de Formule 1. De verwachting is dat de auto's ongeveer 3 seconden per ronde langzamer worden.

Tombazis voegde toe dat de auto's ook met de nieuwe regels nog genoeg van elkaar kunnen afwijken. De Formule 1-teams klaagden eerder over de regels omdat zij vreesden dat de auto's zoveel op elkaar zouden gaan lijken dat de renstallen zich niet meer zouden kunnen onderscheiden.

Auto's moeten steviger worden

De auto's moeten daarnaast robuuster worden. Nu breken te makkelijk aerodynamische onderdelen af, zoals Max Verstappen overkwam in Japan. Zijn race was daardoor snel voorbij. Ook moeten er maatregelen komen die ervoor zorgen dat de koolstofvezel onderdelen niet in allemaal kleine stukjes breken en over het circuit komen te liggen.

De motoren blijven vrijwel hetzelfde, maar mogen wel iets zwaarder worden. Fabrikanten kunnen zo kosten besparen op dure lichte materialen. Ook mogen de fabrikanten minder uren maken op de testbank, net als dat windtunnelgebruik aan banden wordt gelegd.

De auto's krijgen grotere velgen (18 inch) en wieldoppen om de luchtwervelingen te beperken (Foto: Formula 1)

Teams worden beperkt in jaarlijkse uitgaven

Een andere belangrijke maatregel is een budgetlimiet dat begint op 175 miljoen dollar (158 miljoen euro) per seizoen. Topteams als Mercedes en Ferrari geven nu een veelvoud van dat bedrag uit. De kosten voor marketing en coureurs vallen buiten deze beperking. Er staan forse straffen op het overschrijden van de limiet.

Het budgetlimiet kan oplopen, omdat de Formule 1 van 21 naar 25 races per jaar wil kunnen. Per race extra wordt het budget dan met een miljoen verhoogd. Om de druk op het Formule 1-personeel met deze volle kalender te verlagen gaan de Formule 1-weekenden nog maar drie dagen beslaan. De mediadag op donderdag, waarop ook de auto's worden gekeurd, komt te vervallen. De vrije trainingen op vrijdag beginnen later en worden korter.

Dit weekend staat in Austin de Amerikaanse Grand Prix op het programma. De race start zondag om 20.10 uur.