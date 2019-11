Op het Circuit of the Americas (COTA) wordt dit weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten verreden. Coureur Jeroen Bleekemolen beantwoordt vijf vragen over de race in Austin.

Als coureur in verschillende Amerikaanse raceklassen heb jij vaak op het Circuit of the Americas geracet. Veel Formule 1-coureurs vinden de baan erg uitdagend. Deel jij die mening?

Bleekemolen: "Om eerlijk te zijn niet. In de Verenigde Staten wordt vooral geracet op authentieke, historische en daardoor gevaarlijke banen. Circuits zonder uitloopstroken, maar met gras, grindbakken en vangrails."

"Als je op COTA van de baan schiet, dan krijg je op een uitloopstrook de kans om te herstellen, terwijl het op andere banen dan waarschijnlijk einde race zou zijn. Op andere circuits wordt je afgeremd door gras of grind als je naast de baan komt."

"In plaats daarvan moet je op COTA rekening houden met track limits en krijg je een penalty als je die overschrijdt. Het is een hypermodern circuit met een leuke lay-out, maar er zijn veel banen in Amerika die een stuk leuker zijn om te rijden."

Laatste vijf winnaars GP VS 2018: Kimi Räikkönen (Ferrari)

2017: Lewis Hamilton (Mercedes)

2016: Lewis Hamilton (Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (Mercedes)

Het belooft een relatief koud weekend te worden in Austin met temperaturen die niet boven de 18 graden uitkomen. Kun je uitleggen in hoeverre dit van invloed gaat zijn op de race?

"Dit zal de coureurs alleen maar gaan helpen. De bandenslijtage is normaal enorm hoog op dit circuit. En hoe warmer het wordt, des te sneller slijten de banden. De bandenslijtage zal dit jaar dus wellicht iets minder hoog zijn dan in andere seizoenen. Niettemin blijft het een circuit waar het cruciaal is om zuinig met je banden om te gaan."

Max Verstappen in Austin 2018 - Tweede

2017 - Vierde

2016 - Uitgevallen

2015 - Vierde (Toro Rosso)

Zijn daardoor teams of coureurs in het voordeel?

"Je ziet dat Max Verstappen vaak heel goed met zijn banden weet om te gaan. Kijk bijvoorbeeld naar de race van afgelopen weekend in Mexico waar hij 66 rondes op de harde band reed. Hij heeft al vaker laten zien dat hij goed weet te sparen. Daarin zal hij dus in het voordeel zijn."

Max Verstappen eindigde vorig jaar als tweede in Austin nadat hij als achttiende was gestart. (Foto: Red Bull Content Pool)

In Mexico leek Verstappen een auto te hebben die goed genoeg was om te strijden voor de zege. Kan Red Bull dit weekend ook weer concurreren met Ferrari en Mercedes?

"Ik denk dat Verstappen er weer goed bij zal zitten. Door de hoge slijtage zal er op veel gedeeltes van het circuit weinig grip zijn en dat kan in het voordeel van Red Bull werken. Ieder jaar is er een aantal circuits waar Red Bull en Verstappen het goed doen. Austin is daar zeker één van."

"Als je puur naar de lay-out van het circuit kijkt, dan zal Ferrari op start-finish en op het rechte stuk na de hairpin heel sterk zijn. Op de meer technische gedeeltes komt het minder op vermogen aan en daar kan Red Bull het verschil maken."

WK-stand 1. Hamilton (Mercedes) - 363

2. Bottas (Mercedes) - 289

3. Leclerc (Ferrari) - 236

4. Vettel (Ferrari) - 230

5. Verstappen (Red Bull) - 220

6. Gasly (Toro Rosso) - 77

Tot slot: het kan haast niet anders of Lewis Hamilton wordt dit weekend voor de zesde keer kampioen. Denk jij dat hij het recordaantal van zeven titels van Michael Schumacher gaat evenaren of zelfs verbeteren?

"Hij krijgt volgend jaar in ieder geval een auto waarmee hij de kans krijgt om zijn zevende titel te pakken. De regels veranderen volgend seizoen weinig. Daardoor zijn de teams die dit jaar snel zijn ook volgend seizoen in het voordeel."

"In 2021 gaan alle regels op de schop en zijn de verhoudingen op de grid mogelijk totaal anders. Daardoor is het lastig om te zeggen wie er als beste uit de bus komt. Aan zijn talent zal het in ieder geval niet liggen."