Een sportief mirakel daargelaten wordt Lewis Hamilton zondag voor de zesde keer wereldkampioen in de Formule 1. Een sport die zorgt voor veel milieuvervuiling door uitlaatgassen en talloze reizen over de hele wereld, maar de klimaatbewuste veganist Hamilton ontpopt zich steeds nadrukkelijker als wereldverbeteraar.

Het Formule 1-seizoen lijkt van een afstand een jaargang als alle andere. Lewis Hamilton wordt weer wereldkampioen, in een sport die de hele wereld over reist met auto's die met ruim 300 kilometer per uur over het circuit scheuren.

Maar voor de 34-jarige Hamilton zelf is alles wél anders. Hij gooide zijn leven drastisch om. Hij eet veganistisch, mijdt plastic en probeert aan het einde van het jaar 'stikstofneutraal' te leven. Wat drijft hem en wat wil hij bereiken?

“Hamilton en ik willen plantaardig voedsel naar de massa brengen.” Ryan Bishti, mede-oprichter van Neat Burger

Het is Hamilton in elk geval menens. In september opende in het centrum van Londen de eerste vestiging van Neat Burger, dat veganistische hamburgers verkoopt. De coureur is een grote investeerder van de fastfoodketen die de komende twee jaar wil uitbreiden naar veertien andere Europese landen en de Verenigde Staten.

"We richten ons niet op de niche van vegans, ons doel is om vleeseters over te halen", aldus mede-oprichter Ryan Bishti. "We zijn onderdeel van een grote beweging en willen plantaardig voedsel naar de massa brengen."

Hamilton gebruikt Instagram om maatschappelijke thema's aan de kaak te stellen. (Beeld: @LewisHamilton)

“In mijn kantoor en mijn huishouden sta ik niemand toe om nog plastic te gebruiken.” Formule 1-coureur Lewis Hamilton

Eveneens in september verscheen op Netflix de veelbekeken documentaire 'The Game Changers'. Hamilton werkte met toptennisser Novak Djokovic, basketbalvedette Chris Paul, acteurs Jackie Chan en Arnold Schwarzenegger en regisseur James Cameron (onder meer bekend van Titanic en The Terminator) samen aan de documentaire.

De veganisten laten daarin wetenschappers en topsporters uitleggen dat een veganistisch dieet tot betere sportieve prestaties leidt dan vleesconsumptie. Een van de belangrijkste misvattingen die de documentaire de wereld uit moet helpen, is dat vlees nodig is om voldoende proteïne binnen te krijgen. De proteïne in groente, noten en peulvruchten is zelfs beter dan de proteïne uit vlees, vis, zuivel en eieren, zo wordt in de documentaire beweerd.

Debby van Velzen van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) juicht het toe dat rolmodellen als Hamilton zich inzetten voor de promotie van veganisme. "Als bekende mensen een positief signaal afgeven, dan helpt dat enorm om het veganisme bekender te maken. Er zijn de laatste tijd heel veel initiatieven om plantaardig eten toegankelijker te maken en Neat Burger is er daar één van. Het is veel laagdrempeliger om als vegan buiten de deur te eten en dat is een geweldige ontwikkeling."

Hamilton werd twee jaar geleden veganistisch en verkocht een jaar later zijn privévliegtuig. Dit jaar is hij hier steeds nadrukkelijker over naar buiten gaan treden en wijst hij iedereen die het maar horen wil erop dat het hoog tijd is om milieubewuster en duurzamer te gaan leven. "Ik vlieg veel minder en vrijwel altijd met lijnvluchten. Ik blijf veel vaker in Groot-Brittannië met mijn familie in mijn vrije tijd. In mijn kantoor en mijn huishouden sta ik niemand toe om nog plastic te gebruiken. Alles moet recyclebaar zijn, tot deodorant en tandpasta aan toe."

"Daarnaast heb ik veel van mijn auto's verkocht en rijd ik in een elektrische Smart. Sommige auto's wil ik echt niet verkopen, omdat ik van ze houd. Ik heb er hard voor moeten werken en kan er geen afscheid van nemen. Maar ik rijd er wel een stuk minder in dan voorheen."

“We kennen de levensstijl van een Formule 1-coureur als Lewis. Dan kun je niet tegen anderen zeggen: je moet geen vlees meer eten.” Oud-Formule 1-coureur Fernando Alonso

Op Instagram stelt de Brit regelmatig maatschappelijke thema's als dierenleed, milieuvervuiling en ontbossing van regenwoud aan de kaak. In oktober riep hij zijn 13,3 miljoen Instagramvolgers op om ook veganist te worden. "Het uitsterven van de mensheid wordt steeds waarschijnlijker. Go vegan, het is de enige manier om onze planeet te redden."

De oproep leidde tot veel positieve, maar minstens zoveel verontwaardigde reacties. De strekking: hoe kan je iemand op dit vlak serieus nemen als diegene de hele wereld over vliegt voor een benzine slurpende sport. Zelfs zijn collega's Kimi Räikkönen en Fernando Alonso toonden zich kritisch. "Ik zou zo'n boodschap nooit verspreiden als ik zelf de volgende dag het tegenovergestelde doe", meldde de Spaanse ex-Formule 1-coureur.

Hamilton schrok van dat de vele negatieve reacties en kondigde een korte socialmediastop aan, maar ging al snel stoïcijns door met zijn missie. "Het is voor mij niet makkelijk. Als coureur is mijn CO2-uitstoot veel groter dan die van iemand met een gemiddeld huishouden. Maar dat betekent niet dat ik bang zou moeten zijn om me uit te spreken en een positief signaal af te geven."

"Ik snap de reacties en kan me voorstellen dat mensen Hamilton hypocriet vinden", zegt Van Velzen van de NVV. "Maar veganisme gaat in eerste plaats niet om het milieu. Het gaat om het besef dat dieren er moreel toe doen."

Palmares Lewis Hamilton Vijf wereldtitels (zondag vermoedelijk zes)

83 Grand Prix-zeges

149 podiumplaatsen

87 polepositions (Formule 1-record)

Hamilton wil werkgever en sponsors veranderen

Hamiltons prestaties als coureur lijden in elk geval niet onder zijn fervente strijd voor een betere wereld. Het zegt veel over zijn ongekende racetalent dat de Brit de zeges aaneen blijft rijgen. Dit jaar won hij tien van de achttien GP's en het moet gek lopen wil hij niet zondag al zijn zesde wereldtitel bijschrijven.

Vanuit zijn team Mercedes krijgt Hamilton dan ook alle steun in zijn missie. "Een betere wereld begint bij jezelf en Lewis heeft dat gedaan. Daar heeft hij groot gelijk in", aldus Mercedes-teambaas Toto Wolff.

De coureur hoopt dat ook zijn werkgever milieubewuster gaat produceren. "Veel auto's hebben lederen stoelen, maar er is geen reden om die niet van suède te maken. Ik wil Mercedes Benz er toe zetten die stap te maken."

Ook bij een van zijn belangrijkste persoonlijke sponsors Tommy Hilfiger probeert Hamilton het productieproces te veranderen. "De kledingindustrie is een vervuilende business. Inmiddels is 70 procent van het materiaal van Hilfiger duurzaam en gerecycled. Ik daag het bedrijf uit daar 100 procent van te maken."

Modemagnaat Tommy Hilfiger en Lewis Hamilton. (Foto: Pro Shots)

“Er is veel meer dat de Formule 1 zou kunnen doen voor de planeet” Lewis Hamilton

De Formule 1 maakte in 2014 de overstap naar hybride motoren, waarmee de brandstofuitstoot met een derde werd beperkt. Met de vele races verspreid over de wereld heeft de sport desondanks nog altijd een grote negatieve invloed op het milieu.

"Er is veel meer dat de Formule 1 zou kunnen doen voor de planeet", zegt Hamilton. "Er worden nu plannen gemaakt en ik denk dat er binnenkort een voorstel komt."

Zijn documentaires en Instagram-berichten ten spijt slaagde Hamilton er nog niet in andere coureurs vegan te laten worden. "Ik heb zijn documentaire gezien en vond het erg interessant. Maar aan de andere kant houd ik ervan om af en toe een hamburger te eten, met echt vlees", zegt Max Verstappen. "Iedereen moet voor zichzelf een beslissing nemen, maar ik zal geen vegan worden."

"Natuurlijk is het milieu belangrijk, maar ik vind niet dat we er te dramatisch over moeten doen", aldus de Nederlandse coureur. "Ik heb thuis een elektrische scooter, maar voor een Formule 1-auto vind ik het niets. Tsja, ik hou gewoon van benzine, mag ik dat nog zeggen?"

Max Verstappen en Lewis Hamilton. (Foto: Pro Shots)Hami