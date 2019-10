Donderdag presenteert de Formule 1 de nieuwe regels voor het seizoen 2021. Er gaat veel veranderen, zowel op als naast de baan. Wat kunnen we verwachten?

Op de baan: inhalen moet makkelijker worden

Het is momenteel voor Formule 1-coureurs lastig om elkaar in te halen. Verstoorde lucht is hiervan de oorzaak. Op de auto's zitten zo veel vleugels, flapjes en geleiders dat lucht achter een auto totaal niet stabiel is.



Voor de auto die volgt betekent dit dat de vleugels minder goed werken: in stabiele lucht wordt er veel neerwaartse kracht opgewekt die de auto op het asfalt drukt. Wervelingen hinderen dit, waardoor de coureurs minder snel door de bocht kunnen. Vlak achter elkaar rijden is hierdoor moeilijk, waardoor inhalen ook lastiger gaat.

Hoe moet dit opgelost worden?

Het sleutelwoord is grondeffect: onder de auto's komen in de lengterichting tunnels waar de rijwind doorheen stroomt. Hierin wordt een gebied met lage druk opgewekt, waardoor de auto's min of meer aan het asfalt worden gezogen.

Inhalen kan met dit systeem beter, omdat het grondeffect veel minder wordt verstoord door de rijwind van de voorgaande auto. Bovendien verstoren de auto's de lucht zo zelf ook minder.

Wat is het nadeel?

Teams houden ervan zoveel mogelijk zelf te bedenken, te bouwen en te ontwikkelen. Invoering van het grondeffect en de bijbehorende regels beperken de ontwerpers, omdat al veel van het design van de auto is vastgelegd. Het wordt voor de grote autofabrikanten die meedoen aan de Formule 1 zo moeilijker om zich te onderscheiden. Het is dus zaak voor de bedenkers van de regels om de teams en ontwerpers vrijheid te geven om ervoor te zorgen dat ze niet willen stoppen met de koningsklasse.

De auto's gaan hoe dan ook erg veranderen van uiterlijk, dat staat vast.

Naast de baan: invoering budgetlimiet

Een team dat maar 120 miljoen euro per jaar kan spenderen, gaat Mercedes of Ferrari nooit bijhalen als die jaarlijks ruim 450 miljoen in de Formule 1 pompen.

Daarom wordt er naar verwachting een budgetlimiet ingesteld van 175 miljoen dollar (158 miljoen euro).

Gaan alle teams dan hetzelfde uitgeven?

Nee, want bepaalde grote uitgaven vallen buiten de budgetlimiet. Dan gaat het bijvoorbeeld over de kosten van de motoren of de salarissen van de coureurs. Grootverdieners als Lewis Hamilton en Max Verstappen hoeven niet te vrezen dat hun salaris opeens in rook opgaat. Wat de Formule 1 wel graag in rook ziet opgaan is de overmacht van de huidige topteams, en dan vooral Mercedes.

Als iedereen aan de auto ongeveer hetzelfde mag uitgeven, moet het veld dichter bij elkaar komen. Dat is althans de gedachte. Ook de verdeling van het prijzengeld moet hierbij op de schop. Nu krijgen de winnende teams bakken met geld uitgekeerd, waardoor het verschil met de achterhoede alleen maar groter wordt.

Wat is het mogelijke nadeel?

Er wordt vooral gesteggeld over wanneer de budgetlimiet moet worden ingevoerd. Teams werken vaak al gedurende het seizoen aan de auto van het jaar erop. Ervan uitgaande dat er volledig nieuwe auto's moeten worden ontwikkeld voor 2021, zijn de teams met een groter budget (Ferrari, Mercedes, Red Bull) dus nadrukkelijk in het voordeel als de budgetlimiet ook pas voor 2021 geldt. Ze kunnen dan hun riante budget van 2020 nog aanspreken voor de ontwikkeling van de nieuwe auto voor een jaar later. Teams met een kleinere beurs kunnen dit minder of niet en lopen zo weer achter de feiten aan.

De drie teambazen van de topteams: Christian Horner (Red Bull), Toto Wolff (Mercedes) en Mattia Binotto (Ferrari). (Foto: Pro Shots)

Naast de baan: besluitvorming moet beter

De Formule 1 is soms net de Tweede Kamer, met een continu gevecht tussen de teams om de eigen belangen te behartigen. Dit wordt niet makkelijker gemaakt doordat in veel gevallen elk team besluitvorming kan tegenhouden. Regels kunnen vaak alleen worden aangepast als alle teams het eens zijn. En - niets menselijks is ze vreemd - ze zijn het zelden unaniem eens.

Hoe moet dit worden opgelost?

De Formule 1 wil een ander model invoeren. Er komt naar verwachting een grote besluitgroep met daarin de teams, maar ook de topmensen van de Formule 1. Om kleinere besluiten erdoor te krijgen volstaat in deze groep een kleine meerheid. Voor grotere besluiten is een grote meerderheid van bijvoorbeeld twee derde nodig. Hiermee moet ook de macht van de teams in combinatie met hun satellietteams worden ingeperkt. Denk aan Red Bull en Toro Rosso, Ferrari en Alfa Romeo, etc. Meestal stemt het dochterteam met het moederteam mee.

Zijn er hierbij nog uitzonderingen?

Uiteraard: Ferrari heeft door de lange staat van dienst in de sport een speciale status en daar zit een vetorecht aan vast. Het Italiaanse team is erg belangrijk voor het imago en de commerciële waarde van de Formule 1 en kan daardoor mede de koers bepalen. Daar wordt niet iedereen blij van, maar dat is nu eenmaal met Ferrari afgesproken.

Dus Ferrari kan de plannen voor 2021 nog dwarsbomen?

Niet alleen Ferrari. Er zitten veel haken en ogen aan de regels voor 2021 en het lijkt een onmogelijke taak voor de bedenkers van het totaalpakket om iedereen blij te maken. Er zal dit weekend tijdens de Amerikaanse Grand Prix in Austin veel over gemord worden.

Tegelijkertijd weten alle belanghebbenden dat er een regelpakket moet komen dat de zwaktes van de Formule 1 aanpakt en de sport toekomstbestendig maakt en houdt. Er is nog geen team gecontracteerd voor de periode na 2020, dus de kikkers kunnen ook uit de kruiwagen springen. Voorlopig zijn er geen teams of fabrikanten die zich openlijk over hun toekomst beraden, maar het voortbestaan van een Formule 1-deelname staat in menig bestuurskamer regelmatig op de agenda. Daarom wordt donderdag een belangrijke dag in het (voort)bestaan van de koningsklasse van de autosport.