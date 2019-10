De lokale politiek in Miami Gardens is niet enthousiast over een Formule 1-race in de Amerikaanse stad. Er zullen daardoor nog wat hordes genomen moeten worden om de race in Florida op de kalender voor 2021 te krijgen.

Bij een urenlange bijeenkomst op het stadhuis van Miami zijn dinsdag twee resoluties aangenomen die bedoeld zijn om de komst van de Formule 1 naar de stad te dwarsbomen.

De eerste resolutie stelt dat niet zomaar wegen afgesloten mogen worden in woonwijken in Miami Gardens. Dit zou betekenen dat de voorgestelde route van het tijdelijke stratencircuit rondom het Hard Rock Stadium moet worden aangepast.

De politici stemden ook in met het voorstel om een publieke hoorzitting te houden voordat er goedkeuring voor een Formule 1-race in Miami Gardens kan komen.

Tegenstanders stellen dat het evenement te vervuilend zal zijn en dat maatregelen als wegafsluitingen te veel impact zullen hebben op het dagelijks leven van bewoners.

"De Formule 1 kan allerlei verklaringen verzinnen over hoe ze de dodelijke effecten van een race willen tegengaan, maar we kunnen de schade voor de gezondheid nooit meer uitwissen", aldus oppositielid Betty Ferguson.

Een impressie van het voorgestelde circuit rondom het Hard Rock Stadium. (Beeld: F1 Miami)

Lokale autoriteiten moeten akkoord gaan

De Formule 1-organisatie bereikte twee weken geleden een principeakkoord met de eigenaars van het Hard Rock Stadium over een race in Miami. Het stadion van American football-club Miami Dolphins ligt in Miami Gardens, zo'n 20 kilometer ten noorden van het centrum van Miami. Er is nog wel goedkeuring van lokale autoriteiten nodig.

Vorig jaar was er al een akkoord over een Grand Prix door de straten van Miami, maar door veel weerstand uit het bedrijfsleven en van omwonenden werd daar een streep door gezet.

De burgemeester van Miami Gardens, Oliver Gilbert, ziet de Formule 1 ook liever niet naar zijn stad komen. "We vergeten dat er een hele gemeenschap is die de impact van een race zal voelen. We steunen de Formule 1 niet."

De uiteindelijke beslissing over goedkeuring zal genomen worden door Miami-Dade County. Burgemeester Carlos Giménez van de county heeft al laten weten voorstander te zijn van een Formule 1-race in Miami.