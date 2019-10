Lewis Hamilton hoopt dat Red Bull Racing ook na dit seizoen verder gaat met Alexander Albon. De 23-jarige Thai heeft nog een contract tot het einde van het jaar bij de Oostenrijkse renstal.

Sinds augustus is Albon de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De in Londen geboren Albon, die het seizoen begon bij Toro Rosso, verving in de zomerstop de tegenvallende Pierre Gasly. Red Bull liet destijds weten: "We zullen de komende negen races de prestaties van Alexander beoordelen en dan een beslissing nemen over wie er in 2020 naast Verstappen zal rijden."

Als het aan Hamilton ligt, kiest Red Bull voor Albon. "Er wacht hem een mooie toekomst. Ik hoop dat Red Bull hem de komende jaren blijft steunen", zei de Brit tegenover verschillende media. "Dat is heel, heel belangrijk, want ze hebben er daar vaak nogal een handje van coureurs af te danken als de prestaties er misschien niet altijd zijn."

"Het is ook een grote uitdaging om het op te nemen tegen een teamgenoot (Verstappen, red.) over wie zo veel mensen hun lof over uitspreken en die door velen op een voetstuk wordt geplaatst", voegde Hamilton toe.

Alexander Albon (Red Bull) en Lewis Hamilton (Mercedes) tijdens de Grand Prix van Mexico. (Foto: Getty Images)

Hamilton: 'Albon maakt weinig fouten'

Hamilton is daarnaast zeer te spreken over de prestaties van Albon dit seizoen. De Thai eindigde in zijn periode bij Red Bull tot dusver als vijfde (België), zesde (Italië), zesde (Singapore), vijfde (Rusland), vierde (Japan) en vijfde (Mexico).

"Alexander rijdt heel goed en maakt niet veel fouten", aldus de 34-jarige regerend wereldkampioen. "Daarnaast is Albon jong en heeft hij het niet makkelijk gehad in zijn leven. Hij heeft een interessante achtergrond en heeft veel obstakels moeten overwinnen."

Het Formule 1-seizoen gaat komend weekend verder met de negentiende race van het seizoen. Hamilton kan bij de Grand Prix van de Verenigde Staten voor de zesde keer wereldkampioen worden. Albon staat achtste in de WK-stand.