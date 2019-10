Ross Brawn heeft zich dinsdag kritisch uitgelaten over het optreden van Max Verstappen in de Grand Prix van Mexico. De sportief directeur van de Formule 1 vindt dat de Nederlander, die afgelopen zondag als zesde finishte, snel van zijn fouten moet leren om in de toekomst wereldkampioen te kunnen worden.

"Verstappen was de coureur die de meeste spijt zal hebben van zijn optreden in de Grand Prix in Mexico", schrijft Brawn in zijn column op de site van de Formule 1. "Red Bull Racing leek alles in huis te hebben om voor de zege te strijden, maar Verstappen maakte afgelopen weekend te veel kostbare fouten."

De 64-jarige Brit doelt daarmee op onder meer de kwalificatie van zaterdag. Verstappen noteerde de snelste tijd in de derde sessie en wist zich in de slotfase zelfs nog te verbeteren, maar deed dat op het moment dat al met de gele vlag werd gezwaaid vanwege een crash van Mercedes-coureur Valtteri Bottas.

In een dergelijke situatie moeten coureurs vaart minderen om de veiligheid te waarborgen. Verstappen liet op de persconferentie na afloop weten dat hij dat juist niet deed en kreeg daarop een gridstraf van drie plekken, waardoor hij zijn poleposition kwijtraakte.

"Het begon zaterdag toen hij de gele vlaggen negeerde en zijn mindere weekend kreeg zondag tijdens de race een vervolg", aldus Brawn. "Hij kwam na de start in een duel met Lewis Hamilton en even later liep hij een lekke band op na een wat te ambitieuze inhaalactie bij Bottas. Dat was het wel zo'n beetje wat betreft zijn race."

'Verstappen laat zien dat hij nog jong is'

De 22-jarige Verstappen viel door die lekke band ver terug in het veld en daarmee waren zijn kansen op het podium verkeken. De Red Bull Racing-coureur slaagde er na een inhaalrace nog wel in om als zesde over de finish te komen en daarmee acht punten voor de WK-stand te pakken.

"Zijn zware gevecht, waarbij hij 66 ronden op de harde band reed en zich van de twintigste naar de zesde plek knokte, is slechts een schrale troost", concludeert Brawn. "Hij liet in Mexico weer zien dat hij nog jong is en dat er nog veel ruimte voor verbetering is. Het belangrijkst is dat hij van die fouten leert."

"Dat geldt voor iemand die al vijftig jaar is, maar misschien nog wel meer voor een 22-jarige coureur. Je moet de races winnen die je moet winnen, maar ook de races winnen die je niet op het lijf geschreven zijn. Dat heeft Lewis Hamilton laten zien. Het is de enige manier om wereldkampioen te worden."

Door de teleurstellende race in Mexico slaagde Verstappen er opnieuw niet in een podiumplek te behalen. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar viel in twee van de zes races na de zomerstop uit en haalde alleen in Singapore (derde) het podium.