Jos Verstappen heeft maandag fel gereageerd op Lewis Hamilton. De oud-Formule 1-coureur is niet blij met de uitspraken die de wereldkampioen zondag na de Grand Prix van Mexico over zijn zoon Max deed.

Hamilton won de race ondanks een touché met Red Bull Racing-rijder Verstappen. Na afloop zei de Brit duels met "dommere of agressievere" coureurs anders aan te gaan, waarmee hij doelde op de Nederlander. Hij kreeg bijval van Sebastian Vettel van Ferrari.

"Ik weet wel wat het is. Lewis voelt zich gewoon bedreigd door Max, dus laten we volgend jaar maar een goede auto krijgen. Dan zullen we het wel zien. Max zit in hun hoofd en dat merk je aan alles", zei Jos Verstappen bij het Ziggo Sport-programma Peptalk.

Het is niet de eerste keer dat de oud-coureur zich in de media uitlaat over de verrichtingen van zijn zoon. Met "een goede auto" doelde hij op het niveau van Red Bull in 2020 en daarover uitte hij een maand geleden al zijn zorgen.

'Goede leerschool voor Max'

Het was niet helemaal het weekend van Verstappen, want na de kwalificatie raakte hij zijn poleposition kwijt wegens het negeren van een gele vlag. Hij kwam daar aanvankelijk mee weg, maar uren later werd alsnog een onderzoek ingesteld.

"Hij was niet de enige die het deed en daar baalde hij misschien nog wel het meeste van. Dat hij die straf kreeg en de rest niet", aldus Jos Verstappen over incident tijdens de kwalificatie op circuit Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Dit is weer een goede leerschool voor hem geweest. Max is iemand met het hart op de tong, die precies zegt hoe het is, maar blijkbaar kan dat niet altijd in topsport. Hij had even niks moeten zeggen."

Tijdens de race kwam Verstappen na de touché met Hamilton ook nog in aanvaring met diens Mercedes-ploeggenoot Valtteri Bottas, waarbij hij een lekke band opliep en terugviel naar de laatste plek. Hij eindigde uiteindelijk als zesde.