Wedstrijdleider Michael Masi van de FIA stelt dat de persconferentie zaterdag na afloop van de kwalificatie in Mexico niet van invloed is geweest op de gridstraf van Max Verstappen. De Nederlander verloor zijn polepostion omdat hij een gele vlag had genegeerd.

Verstappen gaf na de kwalificatie op een persconferentie toe dat hij niet van het gas was gegaan voor de gecrashte Valtteri Bottas, ondanks dat er met een gele vlag werd gezwaaid. Op dat moment was er nog geen onderzoek naar de Nederlander gestart. Ruim drie uur na de kwalificatie werd de gridstraf pas aan Verstappen opgelegd.

"Op het moment dat zo'n crash gebeurt is de gezondheid van de coureur het belangrijkst", aldus Masi in gesprek met Motorsport.com. "Daarna moeten we zorgen dat de auto terug kan naar het team en de situatie op de baan op orde is. Ik ben er zelf naartoe gegaan om te zorgen dat het circuit juist was gerepareerd voor de volgende sessie in de Porsche Supercup."

Volgens Masi is het onderzoek daarna direct van start gegaan. "We zagen dat er na de crash drie coureurs over start-finish waren gekomen: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Verstappen."

"Bij Lewis was het vrij duidelijk: ondanks dat de marshalls extreem snel waren met het zwaaien van de gele vlag, hing hij er toen nog niet. Vettel ging vervolgens duidelijk van zijn gas. Bij Max was dat niet het geval."

De gecrashte auto van Valtteri Bottas, die zorgde voor de gele vlag. (Foto: Pro Shots)

'Actie Verstappen werd al onderzocht'

Masi zegt "100 procent" zeker te weten dat er ook een onderzoek naar Verstappen zou zijn gestart als hij zijn mond had gehouden op de persconferentie. "Op het moment dat ik het incident met de stewards besprak, had Verstappen zijn uitspraken nog niet gedaan."

"We moeten zoveel mogelijk informatie verzamelen en ervoor zorgen dat de puzzel compleet wordt. Het gaat niet specifiek om één video of foto, maar om alle data bij elkaar. "

Verstappen moest zondag tijdens de race na een moeizame openingsfase aan een inhaalrace beginnen en eindigde als zesde op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Hamilton schreef de Grand Prix op zijn naam.