Christian Horner neemt het op voor Red Bull Racing-coureur Max Verstappen. Volgens de teambaas was het veelbesproken optreden van de Limburger in Mexico vooral "ongelukkig".

"Op sommige dagen vallen de dingen niet jouw kant op en op andere dagen ben je de held", zei Horner zondag in Mexico. Daar raakte Verstappen al snel kansloos voor een topklassering na incidenten met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Een dag eerder had de Limburger onverwacht de tweede poleposition van zijn loopbaan gepakt, maar hij raakte die weer kwijt nadat hij in de persconferentie vertelde dat hij een gele vlag genegeerd had.

Door de reeks incidenten kon Verstappen niet voor het derde jaar op rij winnen op de Autódromo Hermanos Rodríguez. "Het is frustrerend, want we hadden een goed resultaat kunnen pakken vandaag", besefte Horner.

"Vandaag was Max ongelukkig", vond de Britse teambaas. "Zijn duel met Lewis was gewoon hard racen, wiel tegen wiel. Daarna moest hij een inhaalrace maken, waarbij hij helaas een lekke band opliep toen hij Bottas passeerde."

Red Bull kiest verkeerde strategie voor Albon

Nadat Verstappen achteraan belandde, slaagde zijn teamgenoot Alexander Albon er niet in om de dag te redden voor Red Bull. Hoewel de Thai vroeg in de race op de derde plaats belandde, werd hij vrij anoniem vijfde.

Dat weet Horner deels aan de twee-stop-strategie die het team koos. "Achteraf bleek dat een één-stopper beter was. We hadden een snelle auto en dan is de vijfde en zesde plaats niet waar je op hoopt."

Verstappen verloor zondag zijn vierde plek in de WK-stand aan Sebastian Vettel. Er zijn dit jaar nog drie races te gaan, waarvan de eerste komende zondag in de Verenigde Staten begint.