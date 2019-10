Lewis Hamilton en Sebastian Vettel zijn extra op hun hoede als ze op de baan in duel komen met Max Verstappen. De meervoudig wereldkampioenen in de Formule 1 zijn beducht op de agressieve rijstijl van de jonge Nederlander.

"Ja, dat doe ik zeker", zo antwoordde Hamilton zondag na de Grand Prix van Mexico op de vraag of hij op een andere manier een duel aangaat met Verstappen dan met andere coureurs.

De 34-jarige Brit won op de Autódromo Hermanos Rodríguez, maar de race had heel anders af kunnen lopen na een touché in de eerste bochtencombinatie tussen de Mercedes-coureur en de Red Bull-rijder.

Verstappen was echter het voornaamste slachtoffer en viel enkele plaatsen terug. Niet veel later liep de Limburger een lekke band op na een inhaalactie bij Valtteri Bottas en kwam hij helemaal achteraan het veld terecht.

"Sommige coureurs zijn slim, anderen wat dommer of agressiever", zei Hamilton, die met een beschadigde auto naar de zege reed. "Door de ervaring die je opbouwt bij het rijden tegen verschillende coureurs geef je de een wat meer ruimte dan de ander."

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om te zien hoe Hamilton en Vettel over Verstappen praten.

'Ditmaal was er geen ruimte over voor Verstappen'

Verstappen is een van de coureurs die Hamilton veel ruimte geeft op de baan. "Als je Max geen extra ruimte geeft, dan is het erg waarschijnlijk dat je hem gaat raken", zei de leider in de WK-stand.

Toch ging het zondag bij de start mis tussen Verstappen en Hamilton. "In mijn beleving had ik ditmaal niet veel ruimte om voor hem over te laten. Het was niet onze intentie om te botsen, maar dat gebeurt soms nu eenmaal", keek Hamilton terug op het incident.

Vettel - die de race als nummer twee beëindigde - was het eens met Hamilton, al wilde de Duitser weinig woorden wijden aan zijn Nederlandse collega. "Ja, copy paste. Alles wat Lewis zegt, is waar", aldus de Ferrari-coureur op de persconferentie van de top drie in Mexico.

Verstappen ongewild onderwerp van gesprek in Mexico

Daar ontbrak Verstappen, die de race als zesde beëindigde. De 22-jarige coureur was ongewild veelvuldig onderwerp van gesprek in Mexico, door zijn prestaties, maar ook omdat hij zijn eigen glazen ingooide.

Zaterdag verraste Verstappen door de sneller geachte Ferrari's te kloppen in de kwalificatie, maar hij raakte zijn poleposition enkele uren later kwijt door een gridstraf wegens het negeren van een gele vlag.

De wedstrijdleiding had aanvankelijk geen onderzoek ingesteld, maar dat veranderde nadat Verstappen op een persconferentie verklaarde dat hij de gele vlag gezien had, maar dat hij het niet nodig vond om af te remmen.

Er staan voor Verstappen en zijn collega's nog drie Grands Prix op het programma, te beginnen volgende week in de Verenigde Staten. Hamilton heeft daar nog vijf punten nodig om voor de zesde keer wereldkampioen te worden.