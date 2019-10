Lewis Hamilton reed zondag in Mexico naar zijn tiende zege van het Formule 1-seizoen. Door een touché met Max Verstappen in de eerste ronde was het zeker geen makkelijke overwinning voor de Mercedes-coureur.

"Ik had aardig wat schade na het incident met Max, vooral aan de vloer", zei Hamilton na de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez. "Ik zag na afloop pas hoe groot de schade was."

De van de vierde plek begonnen Verstappen leek na een goede start de derde plaats van Hamilton over te nemen, maar de twee raakten elkaar na de eerste bocht en moesten hierdoor beiden door het gras. Het leverde Hamilton een flink gat in de rechterkant van zijn vloer op.

"Het was daardoor een zware race", aldus de Brit. "Ik moest er flink voor werken. De tweede stint leek heel lang te duren, maar ik ben dankbaar dat ik vandaag gewonnen heb. Ik had nooit verwacht dat ik hier in Mexico de zege kon pakken, dat is zeker. Ik ben trots op mijn prestatie, het is een geweldig gevoel."

De twee auto's van Ferrari begonnen de race op de eerste startrij, maar Hamilton wist hen door een betere strategie af te troeven. De 34-jarige Brit had voldoende aan één vroege pitstop.

Zelf leek Hamilton niet te geloven in die strategie. "Jullie hebben me veel te vroeg een pitstop laten maken", meldde hij enkele malen over de boordradio.

Hamilton kan volgende week titel veiligstellen

Doordat Valtteri Bottas als derde eindigde, stelde Hamilton zijn zesde wereldtitel nog niet veilig. Het verschil tussen de twee Mercedes-coureurs is 74 punten, terwijl er dit seizoen nog 78 punten te verdienen zijn.

"Het maakt me niet zoveel uit dat ik nog even moet wachten op de titel", aldus Hamilton. "Ik kijk ernaar uit om volgende week in de Verenigde Staten te racen. Het is een fantastisch land en we gaan er een bijzonder weekend van maken."

Hamilton heeft bij de race in Austin vijf punten nodig om het kampioenschap in zijn voordeel te beslissen.