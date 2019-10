Max Verstappen was zondag opvallend monter na zijn teleurstellende zesde plaats in de Grand Prix van Mexico. De coureur van Red Bull Racing was al vroeg veroordeeld tot een inhaalrace na incidenten met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en daar was volgens hem weinig aan te doen.

"Ik heb de beelden nog niet goed teruggekeken, maar volgens mij was het gewoon een samenloop van omstandigheden", zei Verstappen in Mexico-Stad. "Het is wel jammer, want ik denk dat ik mee had kunnen doen om de overwinning."

Verstappen belandde in de eerste bochtencombinatie naast het asfalt tijdens een duel met Hamilton. Daardoor viel hij terug naar de achtste plek.

Enkele rondes later haalde hij Bottas in, maar licht contact leverde de Limburger een lekke band op. Op drie wielen haalde hij de pits, waarna hij achteraan het veld terechtkwam en aan een lange inhaalrace moest beginnen.

'Ik moest de baan af om Hamilton te ontwijken'

Verstappen leek bij de start de derde plek op Hamilton te veroveren, toen het in de tweede bocht misging. "Hij kwam buitenom en remde heel laat, waardoor ik van de baan af moest om hem te ontwijken", blikte de Limburger terug. De wedstrijdleiding achtte het na bestuderen van de beelden niet nodig om een straf uit te delen.

Dat bleek ook niet nodig toen Verstappen even later een lekke band opliep in een duel met Bottas. "Toen ik naast hem reed, zag ik wel dat hij instuurde", aldus de 22-jarige coureur. "Ik denk dat hij mij pas heel laat gezien heeft. Lastig om te zeggen of het iemands schuld was."

Hamilton won de race op de Autódromo Hermanos Rodríguez uiteindelijk voor Sebastian Vettel en Bottas.

Uitslag Grand Prix Mexico 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Alexander Albon (Red Bull Racing)

6. Max Verstappen (Red Bull Racing)

7. Sergio Pérez (Racing Point)

8. Daniel Ricciardo (Renault)

9. Pierre Gasly (Toro Rosso)

10. Nico Hülkenberg (Renault)

Verstappen vindt het irritant dat alleen hij gridstraf kreeg

Verstappen verweet zichzelf niets na de race, maar zaterdag na de kwalificatie was dat wel anders. De Nederlander pakte poleposition, maar raakte die enkele uren later weer kwijt door een gridstraf van drie plekken wegens het negeren van een gele vlag.

Het onderzoek naar dat incident werd pas ingesteld nadat Verstappen zelf op een persconferentie had gezegd dat hij niet had afgeremd. "Je kunt altijd dingen leren", keek hij terug. "Maar ik heb daar niet zitten liegen."

Verstappen noemde het "irritant" dat hij de enige coureur was die een straf kreeg. "Ik had moeten remmen, maar dat had iedereen moeten doen. Vettel remde inderdaad, maar er was een zilveren auto die dat niet deed. Toch kreeg hij geen straf."

Met "zilveren auto" verwees Verstappen naar Hamilton, die vlak achter Bottas reed toen de Fin crashte in de kwalificatie. De 34-jarige Brit staat na zijn zege van zondag op de drempel van zijn zesde wereldtitel, die hij volgende week in de Verenigde Staten kan binnenhalen.