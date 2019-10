Max Verstappen was zondag opvallend monter na zijn teleurstellende zesde plaats in de Grand Prix van Mexico. De coureur van Red Bull Racing wasal vroeg veroordeeld tot een inhaalrace na incidenten met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en daar was volgens hem weinig aan te doen.

"Ik heb de beelden nog niet goed teruggekeken, maar volgens mij was het gewoon een samenloop van omstandigheden", zei Verstappen in Mexico-Stad. "Het is wel jammer, want ik denk dat ik mee had kunnen doen om de overwinning."

Verstappen belandde in de eerste bochtencombinatie naast het asfalt in een duel met Hamilton. Daardoor viel hij terug naar de achtste plek.

Enkele rondes later haalde hij Bottas in, maar licht contact leverde de Limburger een lekke band op. Op drie wielen haalde hij de pits, waarna hij achteraan het veld terechtkwam en aan een lange inhaalrace moest beginnen.