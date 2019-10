Max Verstappen is zondag bij de Grand Prix van Mexico na een inhaalrace als zesde geëindigd. Lewis Hamilton kwam als eerste over de finish op het Autódromo Hermanos Rodríguez en is bijna zeker van de wereldtitel.

De 22-jarige Verstappen, die de afgelopen twee jaar zegevierde in Mexico, viel door een lekke band in de beginfase van de race terug naar de laatste plaats. Vervolgens begon hij aan een lange inhaalrace en moest hij uiteindelijk vijf coureurs voor zich dulden.

Hamilton hield Ferrari-coureur Sebastian Vettel (tweede) en zijn teamgenoot Valtteri Bottas (derde) achter zich. Charles Leclerc moest genoegen nemen met de vierde plaats en Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen, eindigde als vijfde.

Met zijn eerste plek in Mexico boekte Hamilton zijn tiende overwinning van het seizoen en eindigde hij voor de honderdste keer in zijn carrière op het podium. Ook zorgde hij voor de honderdste zege van Mercedes.

Door de derde plek van Bottas is Hamilton nog niet zeker van zijn zesde wereldtitel. In het kampioenschap heeft de Fin nu 74 punten achterstand op zijn teamgenoot. Er zijn nog drie races te gaan, waarvan de Grand Prix van de Verenigde Staten volgende week zondag de eerstvolgende is. Verstappen staat nu vijfde in het kampioenschap.

Zaterdag pakte Verstappen voor de tweede keer in zijn carrière poleposition, maar uren later kreeg hij een gridstraf vanwege het negeren van een gele vlag na een crash van Bottas. Hierdoor raakte hij de eerste startplek kwijt en begon hij de race als vierde.

Uitslag Grand Prix Mexico 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Alexander Albon (Red Bull Racing)

6. Max Verstappen (Red Bull Racing)

7. Sergio Pérez (Racing Point)

8. Daniel Ricciardo (Renault)

9. Pierre Gasly (Toro Rosso)

10. Nico Hülkenberg (Renault)

Verstappen en Hamilton raken elkaar

Vanaf die vierde plek had Verstappen een goede start en leek hij de derde plek over te nemen van Hamilton, maar de twee raakten elkaar na de eerste bocht en moesten hierdoor beiden door het gras. Hierdoor viel de Nederlander terug naar de achtste plek en kwam de Brit op de vijfde plek terecht.

Ook de Ferrari’s toucheerden elkaar in de eerste ronde, maar Leclerc behield zijn leidende positie en Vettel bleef tweede. Albon klom ondertussen op naar de derde plek.

Na een korte virtual safetycarsituatie vanwege puin op het circuit verdrong Verstappen Bottas van de zevende plek. De Red Bull-coureur kreeg bij de inhaalactie echter een lekke band en moest bijna een hele ronde afleggen tot de pits, waardoor hij terugviel naar de laatste positie.

Op dat moment begon voor Verstappen een lange inhaalrace. Twintig rondes later lag hij door de eerste serie pitstops al op de veertiende plaats en in de 31e ronde reed hij weer in de punten.

Lewis Hamilton boekte zijn tiende overwinning van het seizoen. (Foto: Getty Images)

Leclerc maakt al vroeg eerste pitstop

Vooraan gingen Leclerc en Albon al vroeg naar binnen. De Monegask raakte hierdoor zijn leidende positie kwijt aan Vettel en viel terug naar de vierde positie. Even later maakte ook Hamilton zijn eerste pitstop en kwam hij weer achter Leclerc terecht.

Vettel en Bottas kwamen pas halverwege de race in de pits. De Ferrari-coureur verloor hierdoor de leiding weer aan Leclerc en belandde achter Hamilton en Albon op de derde plek. Bottas viel terug naar de vijfde plaats.

Ondertussen passeerde Verstappen ook zijn oud-teamgenoot Pierre Gasly, Daniil Kvyat en Sergio Pérez, waardoor hij zich opwerkte naar de zevende plaats. Door de eerste pitstop van Daniel Ricciardo in de 51e ronde kwam hij op de zesde plaats terecht, waarna het gat naar zijn teamgenoot Albon te groot was om nog een positie winst te boeken.

Enkele rondes eerder ging Leclerc voor de tweede keer naar binnen en moest hij de leiding afstaan aan Hamilton. Mede door wat problemen bij zijn pitstop zakte de Ferrari-coureur terug naar de vijfde plaats. Nadat ook Albon voor de tweede keer was gestopt, klom Leclerc weer een plek.

In de slotfase van de race hield Hamilton zijn leidende positie vast en uiteindelijk kwam hij ruim anderhalve seconde voor Vettel over de finish. De Mercedes-coureur had zich bij een vijfde plaats van Bottas verzekerd van zijn zesde wereldtitel, maar de Fin gaf de derde plek ook niet meer weg.

Lewis Hamilton stond voor de honderdste keer in zijn carrière op het podium. (Foto: Pro Shots)