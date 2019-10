GP Mexicp ·

"Vandaag is een ongelooflijk resultaat", glundert winnaar Lewis Hamilton direct na afloop. "Ik moet mijn team bedanken, zij blijven altijd keihard werken. Dit was een moeilijke race, ik had wat schade aan mijn auto na de start. Daarom is het erg bevredigend om dan toch te winnen." Ondanks zijn zege heeft de Brit zijn zesde wereldtitel nog niet binnen. "Dat vind ik niet erg. Ik houd van racen, ik neem het per race. Deze race hier wilde ik al een tijdje winnen, ik ben blij dat het eindelijk weer gelukt."