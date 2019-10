De zes coureurs van de drie topteams in de Formule 1 weten dat de eerste drie bochten zondag cruciaal kunnen zijn bij de Grand Prix van Mexico. De afgelopen twee jaar werd de race daar beslist en dit jaar is dat wellicht niet anders.

"Het wordt heel erg belangrijk om de leiding te behouden bij de start", zegt Ferrari-coureur Charles Leclerc. "De auto die als eerste door bocht drie komt, heeft een heel groot voordeel."

Leclerc begint zondag op poleposition, omdat Max Verstappen een gridstraf van drie plaatsen kreeg. De Red Bull-coureur was de snelste in de kwalificatie, maar werd bestraft omdat hij een gele vlag negeerde.

"Het voelt een beetje gek om op pole te beginnen nadat ik de tweede tijd reed in de kwalificatie", vindt Leclerc. "Maar onze aanpak verandert niet, we gaan er alles aan doen om na de start aan de leiding te rijden."

'Hoge topsnelheid benutten op lange rechte stuk'

De race op de Autódromo Hermanos Rodríguez begint met een enorm lang recht stuk. Pas na 1,2 kilometer wacht de eerste combinatie van drie bochten.

De afgelopen twee jaar werd de race in Mexico ruim gewonnen door Verstappen, die telkens vanaf de tweede startplek de leiding greep in de eerste bochtencombinatie en daarna onbedreigd naar de winst reed.

"Op dat lange stuk moeten we onze hoge topsnelheid goed benutten. Daarna is het hier vanwege de lage downforce erg moeilijk om andere auto's te volgen", kijkt Leclerc vooruit.

Startopstelling GP Mexico 1. Charles Leclerc 1.15,024

2. Sebastian Vettel 1.15,170

3. Lewis Hamilton 1.15,262

4. Max Verstappen 1.14,758 (gridstraf)

5. Alexander Albon 1.15,336

6. Valtteri Bottas 1.15,338

7. Carlos Sainz 1.16.014

8. Lando Norris 1.16,322

9. Daniil Kvyat 1.16,469

10. Pierre Gasly 1.16,586

Bandenslijtage gaat grote rol spelen in Mexico

Leclercs teambaas Mattia Binotto is blij dat zijn team de eerste startrij in handen heeft. Sebastian Vettel start naast de jonge Monegask op de tweede plek. Toch is Binotto nog niet gerust op een goede afloop.

"Het wordt een zware race, waarbij de bandenslijtage een grote rol gaat spelen", voorspelt de Italiaan. "Sommige teams zullen voor een één-stopstrategie gaan, andere zullen twee keer stoppen."

"Uit de uitslag van de kwalificatie blijkt wel dat de verschillen klein zijn. Het belooft een spannende strijd te worden. De strategie kan bepalend zijn", denkt Binotto.

Albon: 'Op weg naar eerste bocht kan van alles gebeuren'

Achter de twee Ferrari's hopen de coureurs van Mercedes en Red Bull zich in de strijd te mengen. Verstappen zei kort nadat hij de gridstraf kreeg nog altijd een spannend gevecht te verwachten.

Zijn teamgenoot Alexander Albon begint vlak achter hem op de vijfde plek. "Het is een lange weg naar de eerste bocht, daar kan echt van alles gebeuren", blikte de Thai vooruit.

"Daarna is het heel belangrijk om de banden zoveel mogelijk te sparen. Hopelijk lukt ons dat beter dan de rest en kunnen we een paar plekken winst boeken."

Hamilton doet kleine regendans

De concurrenten van Ferrari hopen ook op de hulp van externe factoren. Volgens de weersvoorspellingen van zondagochtend in Mexico kan het in het tweede deel van de race gaan regenen en mogelijk zelfs onweren.

"Het zal sowieso geen makkelijke race worden voor ons", aldus Mercedes-coureur Lewis Hamilton. "Misschien doe ik een kleine regendans, want met een natte baan wordt het hier nog pittiger."

Als het droog blijft, verwacht de Brit een lastige race vanaf de derde startplek. "De Red Bulls lijken het snelst over lange afstand, dus het wordt lastig om hen bij te houden. Het wordt cruciaal om de banden zo lang mogelijk heel te houden, dat is de crux van deze race."

Hamilton kan zich zondag verzekeren van zijn zesde wereldtitel, maar dan moet hij wel veertien punten uitlopen op Valtteri Bottas, die op de zesde plek begint. De race in Mexico begint om 20.10 uur Nederlandse tijd.