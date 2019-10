Ondanks zijn gridstraf van drie plekken hoopt Max Verstappen zondag om de zege mee te kunnen doen. De coureur van Red Bull Racing pakte zaterdag aanvankelijk poleposition, maar moet als vierde van start omdat hij een gele vlag negeerde.

"Het is erg teleurstellend dat ik de gridstraf heb gekregen", zei Verstappen zaterdag in een korte reactie tegen diverse media. Eerder liet zijn teambaas Christian Horner zich in soortgelijke bewoordingen uit.

Volgens de Brit weigerde het waarschuwingslampje in de cockpit van Verstappen dienst. De stewards oordeelden echter dat Verstappen de gele vlag die gezwaaid werd na een crash van Valtteri Bottas in de laatste bocht moest hebben gezien.

Door de straf begint Verstappen achter Ferrari-duo Charles Leclerc/Sebastian Vettel en Mercedes-coureur Lewis Hamilton op de vierde plaats. "Ferrari zal erg snel zijn", voorspelde Verstappen.

"Het omgaan met de banden wordt erg belangrijk. Gelukkig hebben we een heel goede auto, dus het kan nog een spannende strijd worden", blikte hij vooruit op de race op de Autódromo Hermanos Rodríguez.

Startopstelling GP Mexico 1. Charles Leclerc 1.15,024

2. Sebastian Vettel 1.15,170

3. Lewis Hamilton 1.15,262

4. Max Verstappen 1.14,758 (gridstraf)

5. Alexander Albon 1.15,336

6. Valtteri Bottas 1.15,338

7. Carlos Sainz 1.16.014

8. Lando Norris 1.16,322

9. Daniil Kvyat 1.16,469

10. Pierre Gasly 1.16,586

Vettel voorspelt zware race

Met Leclerc op pole en Vettel naast hem op de eerste startrij heeft Ferrari de ideale uitgangspositie. Maar de coureurs van de Italiaanse renstal beginnen wel aan de race in de wetenschap dat Verstappen misschien wel sneller is dan zij.

Bovendien kan het door de omstandigheden een pittige race worden. Door de hoge ligging van de baan (2.240 meter boven zeeniveau) en de koele temperaturen hebben de auto's veel minder grip dan normaal. Bovendien wordt er rekening gehouden met neerslag in Mexico-Stad.

"Het wordt een heel zware race, voor de banden, voor de remmen en voor de koeling", zei Vettel zaterdag, nog voordat de straf voor Verstappen bekend was. "Er staat ons allemaal een heel avontuur te wachten."

De pitstopstrategie zal volgens de ervaren Duitser een belangrijke rol spelen. "Alle auto's in de top zes beginnen op mediumbanden. Het wordt interessant om te zien wie het langst door durft te rijden."

Verstappen: 'Baan in Mexico is anders dan alle andere'

Verstappen wist de Grand Prix van Mexico de afgelopen twee jaar te winnen, telkens vanaf de tweede startplek. Beide jaren greep hij bij de start de leiding, om die niet meer af te staan.

"Ik hou ervan om op deze baan te rijden, hij is anders dan alle anderen", legde Verstappen uit. "Er zijn veel banen met erg snelle bochten en veel grip, hier heb je het tegenovergestelde."

"De baan is erg technisch en je moet erg gefocust zijn om de apex goed aan te snijden in de bochten. Daarnaast is het door de hoogte lastig om de banden goed te laten werken, ik hou daar wel van. En inderdaad, in het verleden is wel gebleken dat dit geen slechte baan voor me is."

De Grand Prix van Mexico begint zondag om 20.10 uur (Nederlandse tijd).