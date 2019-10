Valtteri Bottas staat zondag fit aan de start voor de Grand Prix van Mexico. De Fin crashte hard tijdens de kwalificatie en zorgde er zo indirect voor dat Max Verstappen zijn poleposition verloor.

"Het was een flinke klap, maar alles gaat goed. Ik had eerst wat pijn in mijn knie, maar dat ging snel weer weg", vertelde Bottas zaterdag na de kwalificatie. Daar ging het in de laatste bocht van de laatste ronde mis voor de coureur van Mercedes.

Hij crashte hard in de barrière naast de baan. Er werd met de gele vlag gezwaaid, die door Verstappen genegeerd werd. De Red Bull-coureur verbeterde zijn eigen eerste tijd, maar moet door een gridstraf als vierde van start.

Bottas liet na zijn crash over de boordradio meteen al weten dat hij in orde was. Zijn zware ademhaling en de moeizame manier waarop hij uit zijn beschadigde auto klom, verraadden dat de impact behoorlijk was.

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet voor een video van de crash van Valtteri Bottas.

Wolff: 'Voor 90 procent zeker dat we geen gridstraf incasseren'

Eerder in de kwalificatie had de Fin de zesde tijd gereden, waardoor hij zondag op die plek mag beginnen. "Ik wilde mijn tijd verbeteren en was aan een snelle ronde bezig. Ik was drie tienden sneller, dat had me naar de derde plek kunnen brengen", zei hij.

"Maar in de laatste bocht ging ik te wijd. Doordat het asfalt daar vuil was, verloor ik de controle over de auto", keek Bottas terug.

Hoewel de schade aan de auto behoorlijk was, denkt Mercedes niet dat Bottas een motor of versnellingsbak moet wisselen. Dat zou de Fin op een gridstraf komen te staan. "De impact was aan de voorkant van de auto, daarom weet ik voor 90 procent zeker dat we geen gridstraf hoeven te incasseren", zei teambaas Toto Wolff.

Hamilton wil niet aan wereldtitel denken

Met een vierde plaats voor Hamilton en een zesde voor Bottas kende Mercedes zijn slechtste kwalificatie van het jaar. Door de gridstraf van Verstappen mag Hamilton als derde van start.

"We wisten dat we in Mexico een moeilijk weekend zouden beleven", zei Hamilton. "Ik heb denk ik alles uit de auto gehaald wat erin zat."

De 34-jarige Brit kan zich voor de zesde keer tot wereldkampioen laten kronen als hij veertien punten uitloopt op Bottas. Hamilton zegt daar niet mee bezig te zijn. "Ik denk nu nog niet na over het kampioenschap. Mijn enige gedachte is: hoe kan ik deze race winnen?"

Dat zal niet makkelijk worden, denkt de kopman van Mercedes. "Tijdens de trainingen waren onze banden erg snel versleten. Die van Ferrari gingen twee keer zo lang mee. Hopelijk gaat het zondag beter."

De race op de Autódromo Hermanos Rodríguez met Charles Leclerc op pole begint om 20.10 uur (Nederlandse tijd).

Bij deze uitslagen is de wereldtitel voor Lewis Hamilton een zekerheid. (Foto: F1)